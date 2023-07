CyL pide un Gobierno "estable" que dé "confianza" y que "garantice la igualdad de todos los españoles"

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha reivindicado que el Gobierno que se conforme tras las elecciones del pasado domingo 23 de julio sea "estable", dé "confianza" y "garantice la igualdad de todos los españoles".

Fernández Carriedo ha hablado del resultado electoral en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno para trasladar su deseo ante el futuro ejecutivo nacional. "A nosotros nos gustaría un gobierno que diera estabilidad, que generara confianza, porque un gobierno que diera estabilidad y generara confianza para toda España sería bueno también para Castilla y León", ha asegurado.

"Estamos deseando tener un gobierno que genere estabilidad, confianza, que trate con igualdad a todos los territorios, que trate con igualdad a todos los ciudadanos de España, residan donde residan, sería un gobierno útil y bueno para nuestra comunidad autónoma que lo que pide, en definitiva, es estabilidad, confianza, seguridad e igualdad", ha insistido.

"Si un gobierno antepone los intereses de aquellos que no creen en España o de aquellos que tratan de debilitar la idea de España, pues no está generando la igualdad entre el conjunto de los españoles", ha señalado, pese a lo que ha abogado por no precipitarse en la valoración sobre que gobierne "quien ha perdido las elecciones y ha pactado con quien no cree en España".

En este punto, el portavoz de la Junta se ha referido al pacto vigente en la Comunidad entre PP y Vox, un acuerdo que, como ha defendido, es "público, transparente, conocido por el conjunto de los ciudadanos y que responde a la decisión que los ciudadanos tomaron en su momento". Así, ha asegurado que la intención del Gobierno regional es desarrollar esta hoja de ruta, ya que está refrendada por la mayor parte de las personas de Castilla y León.

El portavoz de la Junta ha considerado además que el resultado de los comicios del 23 de junio reafirma el compromiso del Gobierno de coalición con "políticas de crecimiento económico, de servicios públicos de calidad, de apoyar al mundo del empleo, de moderación y de concordia".