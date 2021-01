CyL irá al "límite" y planteará a ayuntamientos medidas para rebajar la actividad, la movilidad y el contacto

Avanza que plantean medidas similares a las que se implantaron en Burgos y analiza limitar las reuniones únicamente a convivientes

La Junta de Castilla y León planteará mañana, viernes, a alcaldes y presidente de las diputaciones provinciales una serie de medidas que el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, ha circunscrito en "tres ejes" fundamentales para rebajar "con urgencia" la actividad, la movilidad y el contacto social en la Comunidad con la intención de llegar "a la situación límite al confinamiento".

Así lo ha avanzado el vicepresidente y portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la que sí ha defendido la necesidad de mantener tanto la actividad laboral como la educativa para insistir en que los problemas de la mayor transmisión del coronavirus están en los contactos personales y familiares.

Igea ha avanzado que la Junta también va a trasladar entre hoy y mañana estas propuestas a los grupos parlamentarios y ha apelado a la colaboración de la Delegación del Gobierno para la puesta en marcha de las nuevas medidas de limitación de la movilidad en Castilla y León ya que, según ha recordado, la Comunidad no cuenta con policía autonómica.

"Queremos saber hasta dónde podemos llegar para saber si es factible mantenerlo", ha precisado para reconocer que la colaboración hasta ahora con los cuerpos y fuerzas del orden público ha sido "excelente".

A la espera de detallar sus planes concretos a los alcaldes y a los presidentes de las diputaciones provinciales --"los más afectados por las medidas"-- que Igea no ha querido avanzar en esta rueda de prensa, el portavoz sí ha apuntado a la posibilidad de un confinamiento por provincias como adelantó ayer el presidente, Alfonso Fernández Mañueco.

"La situación es dramática", ha reiterado Francisco Igea para quien prohibir las reuniones con no convivientes puede ser una buena medida, si bien ha advertido de que hay que asegurarse de que tiene suficiente amparo legal. "Nuestra recomendación es que no lo hagan", ha sentenciado para asegurar que le gustaría equivocarse y admitir que ha sido mucho más feliz en los últimos meses --"no he sido muy feliz", ha añadido-- cuando ha errado en sus predicciones sobre la evolución de la pandemia.

"Sorprende la tremenda velocidad de estas dos semanas", se ha reafirmado para refrendar la necesidad de adoptar medidas adicionales para limitar la movilidad y el contacto social en Castilla y León.

De este modo, el vicepresidente de la Junta ha señalado que se trabaja en la puesta en marcha de estas medidas con la garantía de que tengan seguridad jurídica, para lo que se avanza de la mano con la Delegación del Gobierno para "ver hasta donde se puede llegar".

No obstante, ha apuntado que una de las ideas en las que trabaja la Junta es limitar las reuniones únicamente a convivientes con acciones similares como las que se aprobaron para Burgos en noviembre, cuando la situación en la capital era de incidencia extrema.

En aquel momento, en la capital burgalesa se suspendió la apertura al público de bibliotecas, archivos, museos y salas de exposiciones, monumentos y otros equipamientos culturales. Además se decretó el cierre de cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios similares así como otros locales y establecimientos destinados a espectáculos públicos y actividades recreativa.

También se clausuraron los centros de ocio infantil, los centros de interpretación y aulas de la naturaleza, la realización de actividades de tiempo libre en instalaciones, centros o espacios cerrados, la apertura al público de las atracciones de ferias, la actividad de plazas, recintos e instalaciones taurinas.

Además, en aquel momento, sobre reuniones, en Burgos se estableció que la permanencia de grupos de personas en espacios de uso público, tanto cerrados como al aire libre, se condicionó a que no se supere el número máximo de tres personas, salvo que se trate de convivientes. En espacios de uso privado, la limitación establece también un máximo de tres personas salvo que se trate de convivientes.