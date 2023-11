CyL alcanza las 7.542 empresas exportadoras, abre nuevos mercados y ganan peso las ventas de químicos y agroalimentación

Castilla y León ha alcanzado ya las 7.452 empresas exportadoras, lo que le convierte en líder nacional en el aumento de la venta a terceros hasta agosto de 2023, con la apertura a mercados de Hispanoamérica, EEUU y Asia y con sectores como el químico y el agroalimentario ganando peso.

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, minutos antes de presidir la reunión del seguimiento del V Plan de internacionalización Empresarial de Castilla y León 2022-2025 con los representantes del Instituto de Comercio Exterior (ICEX), de CEOE Castilla y León, y del Consejo Regional de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria que se celebra en Valladolid.

Carriedo ha evidenciado, con datos, que el plan y el impulso de la empresas de la Comunidad por tener "más presencia en el exterior" está dando sus frutos. "El objetivo hasta el final del año 2025 era tener 8.000 y ya tenemos más de 7.500. Y esto nos ha permitido que hoy Castilla y León, en los primeros meses del año 2023, cuando ya está muy avanzado, seamos la primera comunidad autónoma en crecimiento de exportaciones. Hemos crecido prácticamente un 13 por ciento en las exportaciones frente a un dos por ciento de la media nacional", ha señalado para detallar que Castilla y León "exporta un 19 por ciento más de lo que importa" cuando en España sucede "justo al contrario".

Además, también ha mostrado su satisfacción con "dos objetivos añadidos" que se había marcado la Junta en este "nuevo escenario". "Diversificar sectorialmente las exportaciones y, por tanto, no depender tanto del principal sector productivo exportador, que es el del automóvil, y esto lo estamos consiguiendo. Ya el 56 por ciento de las exportaciones de Castilla y León son de otros sectores productivos distintos al sector del automóvil --ocho puntos más que al inicio del plan--", ha matizado para señalar los sectores químico-farmacéutico, agroalimentario, el aeronáutico y aeroespacial, sector metálico y el de bienes de equipo como los que "más peso han ganado".

Y, en segundo lugar, ha aplaudido la apertura de nuevos mercados, un objetivo que también se ha cumplido al cifrar en el "42 por ciento" las exportaciones que Castilla y León dirige a mercados distintos del de la Unión Europea, siete puntos más que al inicio del presente plan. En este sentido, se ha abierto sobre todo a Hispanoamérica, Estados Unidos y Asia, que se unen ya a los tradicionales de Francia, Alemania, Italia o Portugal.

Todo ello provoca una disminución "de riesgos" y "dan la razón" al enfoque del plan y al "paso" que se dio "antes de la guerra de Ucrania". No obstante, ha pedido "consolidar para crecer económicamente".

"Animamos a las empresas que todavía no exportan que lo puedan hacer y a aquellas empresas que están exportando que consoliden sus exportaciones, porque no podemos depender sólo del mercado interior para nuestro crecimiento económico, tenemos que exportar y tener presencia afuera y, sobre todo, sabemos lo que hay que hacer para exportar, que es producir en condiciones de competitividad, hacerlo en buena calidad y en buenas condiciones de precio, que es lo que hacemos desde Castilla y León, y también abrir nuestros mercados. Somos conscientes de que, seguramente, los dos próximos años no sean tan relevantes en términos de crecimiento como los que hemos vivido en el pasado desde la recuperación tras la pandemia", ha remarcado.

EMPRESAS

En cuanto a las líneas de ayudas para impulsar la internacionalización, se ha apoyado con más 11 millones de euros a 1.200 empresas desde 2018 para promover su expansión internacional.

Dentro del V Plan se están resolviendo hasta la fecha más de 230 expedientes para la participación en ferias y exposiciones internacionales que se han presentado recientemente.

El programa de captación de inversiones, también incluido dentro del V Plan, ha detectado 200 nuevos proyectos inversores potenciales a través de 2.900 reuniones de sondeo. Hasta la fecha este programa ha permitido captar 533 proyectos con una inversión de 21.830 millones de euros y 47.000 empleos asociados.

Por otra parte, el programa de empresas tractoras, que tiene como objetivo impulsar oportunidades de negocio de empresas de menor tamaño en colaboración con grandes grupos empresariales, ha logrado favorecer la generación de 1.708 oportunidades de nuevo negocio en la Comunidad a través de 7.654 acciones con 1.399 empresas participantes.