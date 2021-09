Cvirus.-La séptima edición de 'Desgranando Ciencia' vuelve al formato presencial con más de 70 divulgadores

Más de 70 divulgadores se darán cita el viernes 17 y sábado 18 en la séptima edición de 'Desgranando Ciencia', que se celebrará en la Escuela Técnica Superior (ETS) de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Granada (UGR), y volverá al formato presencial, con una entrada libre hasta completar el aforo --reducido a causa de las medidas Covid--, y también podrá seguirse en directo a través de YouTube.

Los divulgadores tocarán "todo tipo de temas", desde la arqueología a la astronomía, pasando por la pintura, la biología o la historia, según ha explicado la organización en un comunicado.

En este sentido, ha señalado que destacados divulgadores del panorama nacional pasarán por las tablas del escenario como el divulgador en Historia y Arqueología Mikel Herrán 'PutoMikel', la humorista Raquel Sastre, la bióloga y presentadora de televisión Evelyn Segura o el ilustrador y autor de cómics Jordi Bayarri.

Además, este año habrá cuatro secciones especiales, dos el viernes sobre la ciencia en familia y medio ambiente, en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y dos el sábado por la mañana, dedicadas a videojuegos y juegos de mesa de temática científica y al cómic como herramienta para la divulgación.

Ese mismo día se dará a conocer también a los ganadores del concurso '¡Que divulgue tu padre/madre!', que explicarán las investigaciones de sus retoños y a los de Desgranando Cómics. Este concurso, que premiará a un cómic y tira cómica inéditos de temática científica, cuenta además con el apoyo de tres librerías granadinas --Subterránea Cómics Discos, Ovni Bazar Bizarro y La Madriguera Shop--, que ofrecerán material de dibujo y lectura a los ganadores.

Además, durante las jornadas se ofrecerán tres espectáculos relacionados con la ciencia. Así, el viernes 17 se estrenará 'Barber's Science forte: fórmula Bustelominada', que aúna la música del cuarteto granadino 'Barber's Science' con los textos del divulgador y escritor Jose Antonio Bustelo. Para el sábado 18 se podrán ver los espectáculos La sexta ola y el musical 'Mari mia: here we go again', encargado de echar el telón de cierre.

El evento de divulgación granadino vuelve así al formato presencial tras la edición online del pasado año, aunque podrá seguirse vía streaming en el canal de YouTube 'Hablando de Ciencia'.

"LA DIVULGACIÓN VUELVE A LAS CALLES"

El organizador del evento Óscar Huertas ha indicado que, tras un año y medio de pandemia, "la divulgación vuelve a las calles". "Nosotros volvemos con energías renovadas y nuevas actividades, como la primera Feria del Juego Científico y un nuevo congreso de divulgación en Instagram, y no es solo 'Desgranando', ya que el día 24 de septiembre tendrá lugar la Noche Europea de los Investigadores, que este año combina los formatos presencial y online, por lo que la cultura científica vuelve a las calles con más ganas que nunca", ha afirmado.

'Desgranando Ciencia' y sus actividades asociadas están organizadas por la asociación Hablando de Ciencia, la UGR, el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) y la empresa granadina Laniakea Management and Communication.

Cuenta además con la financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) y el Ministerio de Ciencia e Innovación, y el patrocinio de la Facultad de Farmacia y la Oficina de Software Libre de la Universidad de Granada y las empresas Hero y Puleva.

ACTIVIDADES PREVIAS

A lo largo de los años, la organización ha destacado que 'Desgranando Ciencia' ha ido creciendo y complementándose con varias actividades asociadas que se realizan tanto de forma presencial como a través de las redes sociales.

Los días previos al evento (15 y 16 de septiembre), tendrá lugar el Curso de Comunicación y Divulgación Científica, que este año alcanza su cuarta edición. Organizado junto con el IAA-CSIC, el curso se dirige a aquellos que quieran dedicarse profesionalmente a la divulgación científica, con módulos sobre cómo pasar de la idea al taller, producción de eventos, marketing para comunicar la ciencia y diseño de proyectos de divulgación.

Del mismo modo, entre el 1 y el 13 de septiembre tendrá lugar la I Feria del Juego Científico 'Desgranando Ciencia', en la que creadores de juegos educativos como 'Herstoricas', 'EST:Solar Mission' o 'Bacterfield' compartirán sus experiencias y consejos a la hora de crear tanto juegos de mesa como videojuegos. Estos encuentros tienen lugar de lunes a viernes a las 20.30 en el Facebook e Instagram de 'Desgranando Ciencia'.

Además, desde el 30 de agosto al 14 de septiembre se desarrolla la II Feria Virtual del Libro, que propone encuentros virtuales a través de Facebook e Instagram con once escritores de divulgación que han publicado recientemente (como Juan Manuel López Nicolás, Laura Morrón, Javier Peláez, Rosa Tristán o Ignacio López-Goñi).

Asimismo, la organización ha indicado que hay "sendos congresos" de divulgación en Instagram y Twitter, abiertos hasta el 12 de septiembre y dirigidos tanto a jóvenes investigadores como a estudiantes.

Por último, se ha organizado un cinefórum científico junto con la Universidad de Granada. Así, los días 7, 8 y 9 de septiembre a las 18,00 horas se proyectarán cada una de las películas de la trilogía 'El protegido' (El Protegido, Múltiple y Cristal) en el salón de grados de la Facultad de Ciencias. Tras la proyección, habrá un coloquio moderado por el físico de la UGR Daniel Manzano.Todo el programa puede consultarse en 'https://granada.hablandodeciencia.com'.