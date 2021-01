Cvirus.-C.Valenciana prolonga el cierre perimetral, acuerda el de 29 pueblos y avanza a las 22.00 el toque de queda

Acuerda el cierre de hostelería a las 17.00, el aforo en los comercios se reduce al 30% y se prohíbe fumar en las terrazas

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado este martes siete nuevas medidas ante la evolución de la pandemia de coronavirus en la autonomía, que incluyen la prolongación del cierre perimetral de la Comunitat, se añade el de otros 29 municipios --al inicio de la tarde se han sumado tres más a los 26 iniciales-- y se adelanta el toque de queda nocturno a las 22.00 horas.

Además, se decreta el cierre de la hostelería en toda la Comunitat a las 17.00 horas, se prohíbe fumar en las terrazas de los establecimientos y en las mesas no podrá haber más de cuatro comensales. Se reduce al 30 por ciento el aforo permitido en todos los comercios y el número máximo de personas en las reuniones sociales seguirá siendo de seis.

Así lo ha anunciado Puig en rueda de prensa tras una reunión de la Comisión Interdepartamental, y ante las últimas cifras de evolución que reflejan una situación "grave y preocupantes", con un aumento de la incidencia de un 17% en dos semanas, un crecimiento de la hospitalización del 52% y con 196 muertos en una semana.

Los municipios afectados por el cierre perimentral, con incidencia "crítica" y durante 14 días, son, en la provincia de Castellón: Borriol, Atzeneta del Maestrat, Soneja y Jérica; en Alicante: Alcoi, Castalla y Polop y en Valencia: Llíria, Massanassa, Ayora, Utiel, Sedaví, Sollana, Guadassuar, Oliva, Daimús, Xàtiva, Ontinyent, Sinarcas, Quatretonda, Canals, Benigàmin, Cheste, Moixent, Anna y Bonrepós i Mirambel.

Sanidad ha confirmado a primera hora de la tarde que a estos últimos se suman los municipios de Alfafar, Llocnou de la Coronay Benetússer, que serán confinados junto a Sedaví y Massanasa "por la vinculación de la trama urbanística entre ellos".

SE MANTIENE LA VUELTA AL COLE

No obstante, estas medidas no afectan a la 'vuelta al cole' ya que, según ha avanzado el 'president', los alumnos seguirán en las aulas a partir del 7 de enero ya que los expertos coinciden en que las aulas son espacios seguros y "no podemos dejar que el virus siga perjudicando su futuro".

En este sentido, ha pedido a los padres que confíen en la seguridad de los centros, ha agradecido a toda la comunidad educativa su trabajo "impagable" para mantenerlos abiertos y ha apuntado: "Está en juego la igualdad y futuro de la sociedad".

ENTRADA EN VIGOR

Las medidas entrarán en vigor a partir de las 0.00 horas del jueves 7 de enero y hasta el 31 del mismo mes y ha anunciado para este mismo jueves una reunión con los agentes sociales para concretar un plan de ayudas con los sectores más afectados con el fin de proteger la salud, los trabajos y a las empresas.

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha concretado algunas de las medidas que se incluirán en el próximo decreto, de aplicación en toda la Comunitat Valenciana. Así, no se permiten los eventos o actividades con concentración de personas: espectáculos públicos, actividades recreativas y socioculturales, exhibición de animales y celebraciones populares --los teatros están excluidos--.

En los locales comerciales, el aforo se reduce del 50 al 30%, incluyendo la capacidad de aparcamientos para clientes. De esta reducción se exceptúan los de comercio esencial, dedicados a alimentación, farmacias, ortopedias, ópticas, servicios veterinarios o peluquería, que mantendrán el 50% del aforo.

En el caso de la restauración y hostelería, ha concretado que la actividad concluye a las 17.00 horas sin que la clientela pueda seguir fuera de ese horario, con un máximo de cuatro comensales en las mesas, con horario de inicio según la licencia o autorización y una vez cese la limitación nocturna y sin que se pueda fumar en terrazas.

En el caso de los establecimientos hoteleros, sí que pueden dar servicio de restauración de cena a quienes estén alojados "exclusivamente", mientras que en los de las áreas de servicio o vías de comunicación para transportistas no hay sujección a franja horaria.

También se suspende la competición deportiva de infantil y primaria, ha dicho Barceló, que ha recordado que se mantienen vigentes las medidas de limitación adoptadas el 5 de diciembre.

CUATRO EJES

Puig ha justificado la adopción de estas nuevas medidas en la necesidad de hacer frente a la emergencia sanitaria, proteger mejor la salud de la población y garantizar la prestación de los servicios esenciales y ha precisado que están centradas en cuatro ejes: la vacunación, poder dar una respuesta sanitaria, nuevas restricciones y el derecho a la educación.

El contexto, según el 'president', es el de una situación "grave" y con una transmisión de coronavirus que está creciendo "de manera exponencial" en Europa, España y la Comunitat, lo que exige una respuesta "contundente, inmediata y ponderada" por parte de la Generalitat, cuyo camino hasta la fecha ha estado guiado por los indicadores sanitarios y "sin excesos nocivos para el bienestar colectivo y sin dejar de hacer lo que era necesario, fuera popular o impopular".

Ahora, según Puig, ha llegado el momento de "revertir la tendencia preocupante". Sobre el primer punto, ha destacado que la ciencia haya podido en menos de un año lograr las distintas vacunas, y existe la "obligación de evitar retrasos injustificados" en administrarlas y sobre la respuesta sanitaria, ha defendido la preparación de la autonomía en material, personal y camas.

No obstante, hasta el 31 de enero se ha abogado por adoptar las nuevas restricciones porque se debe "proteger la salud" y también a las empresas "sin falsas dicotomías" con el objetivo de "inmunizar a la población lo antes posible", "reforzar la respuesta sanitaria", reducir la interacción social para frenar los contagios y garantizar la igualdad de oportunidades.

Puig ha pedido la máxima responsabilidad a los valencianos en una situación "complicada" pero de la que "saldremos adelante". Así, ha pedido reducir al máximo los contactos para "frenar la transmisión y dejar de llevar la enfermedad o muerte a los vecinos con lo que hacemos o dejamos de hacer".

"Reaccionemos, está en manos de todos que mejore o empeore la situación; obremos para hacer posible la solución", ha pedido, y ha llamado a "resistir a la fatiga emocional, ser solidarios y pensar en los otros" y a mantener una "responsabilidad individual sin tregua". "Recordad cómo nos comportamos en la primavera pasada; ahora toca hacer lo mismo cuando se empieza a ver al luz al final túnel", ha concluido.