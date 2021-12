Cvirus- Zapatero dice que ómicron es más transmisible pero con síntomas leves: "Los datos tranquilizan cada vez más"

"Ninguna variante va a encontrarse sistemas inmunes de ciudadanos en Madrid o en España sin respuesta", señala

El viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública, Antonio Zapatero, ha subrayado este jueves que "dentro de la preocupación que se ha generado" por la aparición de la variante ómicron del Covid-19, los nuevos datos sobre el comportamiento de la misma le hacen estar "más tranquilo que hace una semana".

"No quiero precipitarme, porque igual te equivocas. Los datos me van tranquilizando cada vez más", ha indicado en declaraciones a 'Onda Madrid' recogida por Europa Press en las que ha incidido en que, aunque parece que más transmisible, desarrolla cuadros clínicos asintomáticos o leves.

Así, ha puesto el acento en los datos facilitados por el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) se han detectado 59 casos infectados por esta variante aislados en 13 países, la inmensa mayoría asintomático o con síntomas leves, y en Sudáfrica, país donde se detectó por primera vez, "no aumentan los ingresos comparado con otras olas".

"¿Esto por qué me hace a mí pensar que puede ser una noticia entre comillas buena? Porque tenemos una variante que es más infectiva pero produce casos clínicos poco graves porque la vacuna aguanta, esto a lo mejor trae como consecuencia un refuerzo inmunitario a aquellas personas que pasen esta infección por la variante ómicron y desde un punto de vista de resultado en salud, puede ser hasta satisfactorio o bueno", ha subrayado el consejero.

De momento, según ha detallado el viceconsejero, se han confirmado únicamente dos positivos en la Comunidad de Madrid. Se trata de un hombre de 51 años y una mujer de 61 años que llegaron a España procedentes de Sudáfrica vía escala en Ámsterdam (Países Bajos). En ambos casos dieron positivo en Covid-19 en test de antígenos realizado en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

"Casos en sospecha seguro que salen", ha explicado, y están siendo secuenciados por el servicio de Microbiología del Hospital Gregorio Marañón. En cualquier caso, ha defendido que, aunque los dos casos tenían pauta completa de vacunación, "ninguna variante se va a escapar de las vacunas".

"Ninguna variante va a encontrarse sistemas inmunes de ciudadanos en Madrid o en España sin respuesta. Las vacunas seguro que también tienen ese papel contra ómicron", ha señalado.

Respecto a la circulación de esta variante que se puede haber detectado en aguas residuales de Cataluña, Zapatero ha puesto en duda esta posibilidad. La Conselleria de Salud catalana indicó el martes que los resultados preliminares de los dos casos sospechosos de ómicron que se estudian en la comunidad indican que probablemente puedan ser de la nueva cepa, igual que en las aguas residuales, pero en ambos casos tienen que esperar a los resultados definitivos.

"No quiero decir que lo que se ha dicho en Cataluña sea así, pero tengo mis dudas", ha subrayado el viceconsejero, que ha indicado que la tecnología para la detección en aguas residuales "no es demasiado fiable". "Con todo el respeto, no lo considero muy fiable", ha hecho hincapié.

AUMENTO DE LA VACUNACIÓN

En cuanto a la vacunación, el viceconsejero se ha felicitado del buen ritmo en las últimas semanas, con un aumento "importante" en la administración de primeras y segundas dosis --2.500 primeros pinchazos de las 50.000 nuevas en el día de ayer--, y ha indicado que la aparición de ómicron puede haber contribuido a ello.

Así, ha puesto en valor que la región es la tercera en el ranking nacional que más porcentaje de vacunas ha administrado sobre las recibidas, con un 97%, y ha destacado la "impresionante" cifra de población con primeras dosis, el 92,2%.

En cualquier caso, ha reiterado que quedan "dos o tres semanas" de crecimiento de la incidencia acumulada a 14 días y de ingresos, "pero en un porcentaje menor". Seguirá, ha indicado, la "fase de crecimiento pero prácticamente todo asumible por el sistema".

Así, a pesar de que la Comunidad no contempla incrementar las restricciones de cara a las fechas de Navidad, el viceconsejero ha subrayado que es "fundamental" en estas fechas "ser lo más cauto posibles" y ha hecho un llamamiento "claro y contundente" a tener "cuidado".

Finalmente, ha defendido la medida de la Comunidad de Madrid de repartir a los madrileños test de antígenos como un "avance notabilísimo" y ha hecho hincapié en la "importancia de autotestarse".