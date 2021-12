Cvirus.- Sánchez insiste en el uso de la mascarilla y la vacunación, también de los menores, para "superar la pandemia"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en la importancia de seguir vacunándose, de ponerse la tercera dosis de recuerdo y de vacunar también a los menores de 12 años cuando sea posible, con el fin de "superar de una vez por todas la pandemia".

"Creo que la ciudadanía tiene ese sentimiento de estar superando una de las mayores pruebas de nuestras generaciones y convertir ese temor en certidumbre de que estamos superando esta pandemia y lo estamos haciendo como siempre, con prudencia, con ciencia y con el conocimiento que nos exige el seguir utilizando la mascarilla, el seguir vacunándonos, el ponernos la dosis de recuerdo, el vacunar ahora también a los menores de 12 años para superar de una vez por todas esta pandemia de la Covid-19", ha indicado Sánchez.

Así se ha pronunciado el presidente del Gobierno, este domingo 5 de diciembre, durante su intervención en el XVI Congreso del PSOE de Murcia, en el centro Cuartel de Artillería.

Según ha señalado, la pandemia llenó a todos de "mucha zozobra y angustia". "Tenemos la sensación de que las generaciones aquí presentes nos hemos enfrentado desde el punto de vista personal, social y político a la prueba de nuestras vidas", ha precisado.

En este sentido, también ha apuntado que no fue "para nada fácil" tomar la decisión de confinar a los españoles en sus casas. "Es verdad que he tenido que tomar decisiones complejas que, para un progresista como yo decir a la ciudadanía que tiene que quedarse en casa para protegerse del virus, no es una decisión para nada fácil pero fue una decisión muy necesaria", ha defendido.

En concreto, ha puntualizado, citando estudios científicos de universidades británicas, que el confinamiento "logró salvar en España entre 450.000 y 500.000 vidas en su momento".

Si bien, aunque no estaba solo a la hora de tomar esa decisión, ya que tenía "detrás" al PSOE, ha lamentado que no estuvieron "todos" en referencia al PP y a VOX. "No estuvo la oposición, ni la derecha ni la ultraderecha, que es lo que siempre pasa cuando llegan los momentos más difíciles, cuando tenemos que anteponer el interés general a cualquier interés legítimo desde el punto de vista partidario. No estuve solo pero no estuvimos todos", ha resumido.