Cvirus.- La Junta quiere que las bajas docentes se cubran "incluso el mismo día" de conocerse

La Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía quiere que a las bajas docentes por Covid que se conozcan a partir de este lunes 10 de enero, cuando comienza el segundo trimestre del curso escolar, se les "una respuesta lo más rápida posible, incluso el mismo día o al siguiente" para cubrir esa plaza.

Así lo ha asegurado en una entrevista recogida por Europa Press en la Cadena Ser el consejero del ramo, Javier Imbroda, quien ha apuntado que el número de bajas "no es algo fácil de prever" y se las van a encontrar al llegar.

A partir de ahí, "lo que queremos es dar la respuesta más inmediata", ha afirmado, antes de recordar que por ese mismo motivo están estudiando hacer la cobertura de bajas con llamamientos telefónicos, además de los que hagan a través del Sistema de Provisión de Interinidades (Sipri), pues a través de dicho sistema las incorporaciones tardarían entre dos y cuatro días.

Imbroda ha vuelto a poner a disposición de la Consejería de Salud y Familias a los centros educativos para que se desarrolle la vacunación de menores en ellos y ha emitido un mensaje a los padres para que tengan confianza en llevar a sus hijos a los centros y no tengan miedo de la alta incidencia del Covid.

"Prudencia sí, pero alarmismo no. Creo que con todas las medidas que se han adoptado desde el curso pasado podemos decir que los centros educativos son espacios seguros. El riesgo cero evidentemente no existe, como no existe en ningún sitio, pero se ha demostrado el curso pasado y este primer trimestre que está todo el mundo preparado", ha afirmado.