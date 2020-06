Cvirus.- La Guardia Civil alerta de que podría faltar documentación requerida a Sanidad lo que crea "incertidumbre"

La juez tuvo que ordenar a los agentes que se personaran en el CCAES porque Simón no entregaba los informes y aún no tienen sus e-mails

La Guardia Civil alerta en el último informe que ha entregado en el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid de que podría "faltar" documentación de la solicitada al Ministerio de Sanidad y al Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias (CCAES) y de hecho, señala que no le han entregado ninguna información de los e-mails de la cuenta de correo de su director, el doctor Fernando Simón. De hecho, según precisan en el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez tuvo que ordenar a los agentes que se personaran en el Ministerio porque el doctor Simón no les había entregado la información requerida después de más de un mes.

Los agentes dejan claro en este nuevo informe que "a pesar de solicitar en el Oficio que participen todas las recomendaciones, instrucciones o directrices sanitarias que en el marco de la crisis sanitaria generada por el COVID-19 fueran efectuadas", de la documentación aportada se deduce que "podrían faltar documentos en relación con dicha información".

De hecho, la Unidad de Policía Judicial ha analizado los correos enviados desde dos direcciones que les ha facilitado el CCAES --ccaes@mscbs.es y alertasccaes@mscb.es--, pero precisan que han observado que hay direcciones adicionales asociadas al Centro de Alertas, entre las que se encuentra la del propio director Fernando Simón "de la que no ofrecen ninguna información".

También señalan que el CCAES no les ha afirmado que esos correos que les han entregado sean todos los efectuados en el marco de la crisis sanitaria, ni tampoco que las dos cuentas analizadas sean el total de correos existentes en el Centro desde los que se pudieran efectuar comunicaciones relativas a lo solicitado. "Hecho que despejaría toda duda de la totalidad de la información aportada", señalan los agentes dando a entender que no les confirman que no haya más correos y más información.

A ello, aseguran en el informe entregado en el Juzgado, hay que añadir que desde la dirección del CCAES apuntan a que se ha incluido la "información localizada hasta la fecha", pero que "cualquier otra documentación que se identifique de interés de aquí en adelante, se pondrá en conocimiento de la Unidad solicitante".

Esto arroja a los investigadores una "sensación de incertidumbre" para que esta instrucción ante la posibilidad de identificar posteriormente documentación adicional de interés.

SIMÓN NO HABÍA ENTREGADO LA DOCUMENTACIÓN DESPUÉS DE UN MES

Este hecho se suma a que la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, la juez Carmen Rodríguez-Medel, se vió obligada a ordenar a la Guardia Civil que se personara en el Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias para recabar la documentación y los informes de este centro desde que se inició la epidemia de coronavirus, porque su director, el doctor Fernando Simón, no los había entregado a pesar de que se había comprometido a ello en tres ocasiones.

Según el informe de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Europa Press, el 16 de abril la Unidad de Policía Judicial registró en el Ministerio de Sanidad una petición para que el director del CCAES entregara diversa documentación relacionada con la citada investigación.

El doctor Simón informó el 5 de mayo de que ya tenía preparada la documentación que se le había solicitado y que en fechas próximas al 11 o 12 de mayo las entregaría a la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil que se las había solicitado.

Sin embargo, al llegar la fecha indicada, pospuso la entrega a pesar de asegurar desde el Ministerio de Sanidad "tener toda la documentación preparada a falta de supervisión del Director del CCAES".

Hubo un nuevo compromiso desde el CCAES para efectuar una llamada telefónica a los agentes el día 20 de mayo, con el fin de entregar la documentación, "extremo que nuevamente, no se produjo".

Por lo que cuando llegó la fecha de comparecencia de los agentes en el Juzgado, el 21 de mayo, el doctor Fernando Simón seguía sin aportar la documentación solicitada y sin ponerse en contacto por ningún medio con los agentes de Policía Judicial.

OFICIO DE LA JUEZ

Por ello, en su comparecencia ante la Secretaría del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, los agentes Instructor y Secretario de las diligencias pusieron de manifiesto que no habían recibido la documentación requerida al CCAES.

Tras lo cual, se instó a los agentes, mediante una providencia y oficio a que se personaran en las instalaciones del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad con el objeto de que sus responsables les hicieran entrega de la citada documentación.

Una vez personados, recibieron un escrito firmado por el director del CCAES, el doctor Simón, haciendo entrega de la documentación, que fue depositada por la Unidad de Policía Judicial en sede judicial en la misma fecha.