Cvirus.- El Gobierno mantiene a Madrid en fase 0 sin hacer públicos los informes que sostienen la decisión

Simón alega que es "por prudencia" pese a "su evolución muy favorable" pero no ha ofrecido cifras: "la idea no es dar los datos aquí"

El Gobierno ha decidido mantener a la comunidad de Madrid en fase cero, pero sin hacer públicos los informes que sostienen esta decisión y sin dar cifras o especificar los criterios cualitativos en los que la han basado.

La decisión se ha hecho pública esta tarde en una rueda de prensa en Moncloa en la que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, eludía dar datos concretos al ser preguntado por la falta de transparencia en la decisión dado que no se han hecho públicos los informes.

Illa se ha justificado alegando que estaba contando, en público, en ese momento las razones por las que pensaban, en base a los informes que han hecho los servicios del Ministerio de Sanidad, que tanto la comunidad de Madrid, como el área metropolitana de Barcelona y la mayor parte de Castilla y León se mantengan en fase cero aunque con algunas mejoras, como la posibilidad de abrir el comercio minorista o los servicios sin necesidad de cita previa.

Según su argumento, "el Gobierno ha cumplido y seguirá cumpliendo a rajatabla con todas las obligaciones en materia de transparencia que tiene que cumplir y por lo tanto, los expedientes administrativos serán sometidos a la consideración de quien lo considere, siempre en base a lo que marca la legislación vigente". Esta ha sido su respuesta dejando en el aire a quién se someterán a consideración los informes.

SUSPENDIDA LA REUNIÓN BILATERAL CON LA COMUNIDAD

Esta decisión de mantener a Madrid en la fase cero ha propiciado la suspensión de una reunión bilateral prevista entre el Ministro y el Consejero para esta tarde.

Illa asegura haber tenido una conversación telefónica con el Consejero de Sanidad de la comunidad de Madrid y, según ha dicho, han valorado la decisión, le ha explicado las razones de mantener a Madrid en fase cero y han "consensuado" que "no procedía" mantener una nueva reunión bilateral.

Según el ministro, analizaron los distintos puntos de vista y la discusión fue "interesante" después de que esta misma mañana el Ministerio haya seguido trabajando en la propuesta de la Comunidad.

SIMÓN NO CREE QUE APETEZCA OÍR CIENTOS DE DATOS DE LAS CCAA

Tampoco el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), el doctor Fernando Simón, ha aportado ningún dato para justificar la decisión. Ha alegado que estos están en el informe, pero que no los tenía delante por que "no es la intención empezar a dar las cifras de cada una de las CCAA". "La idea no es dar los datos aquí", ha sostenido alegando que no cree que a la sociedad "le apetezca oír cientos de datos ahora mismo".

Según el doctor Simón, se han discutido tanto datos cuantitativos como cualitativos como la capacidad de detección de casos posibles, las PCR que se hacen y positividad de las mismas.

Pero dicho esto, ha seguido insistiendo en que no puede dar los datos exactos que cree que se harán públicos en el tiempo y procedimiento establecido pero que desconoce. En su descargo, ha argumentado que no creía que hubiera ningún problema en preguntar los datos al gabinete de prensa, pero después de consultarlo con la comunidad autónoma, que es la que provee de estos datos al Ministerio.

SIMÓN PIDE PRUDENCIA CON MADRID AUNQUE LA EVOLUCIÓN ES MUY FAVORABLE

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, se ha justificado alegando la necesidad de "prudencia" al mantener a la Comunidad de Madrid en la fase 0 de la desescalada pese a reconocer que su evolución es "muy favorable".

"Tenemos que ser prudentes", ha dicho Simón para explicar la segunda negativa a conceder el paso de Madrid a la fase 1. "Aunque la evolución es muy favorable, sigue habiendo un numero importante de casos no detectados", ha asegurado.

No obstante, ha admitido que ha habido una "discusión importante" con la Comunidad pero se ha decidido que no avance de fase: "Han hecho un trabajo excelente, pero tiene unas características particulares".

Además, ha asegurado que la decisión se ha tomado por la necesidad de dar un margen adicional de tiempo para facilitar la adaptación asistencial, por la enorme movilidad de la población y el hecho de que "todavía hay muchos casos posibles que se tienen que controlar".

No obstante, Simón ha mostrado su confianza en que la Comunidad de Madrid podrá entrar en fase 1 en breve. "No me cabe duda de que la evolución favorable y el esfuerzo que está haciendo hará que en muy poco tiempo Madrid estará con el resto", ha subrayado.