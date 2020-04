Cvirus- Darias censura la apelación a que una Cataluña independiente habría tenido menos muertos: "No es admisible"

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha censurado los comentarios del Gobierno catalán de que una Cataluña independiente hubiera registrado menos muertos e infectados por coronavirus, como dijo la portavoz Meritxell Budó, y ha advertido a Junts per Catalunya que el virus no conoce fronteras y que este es el momento de afrontar la crisis sanitaria y social. "No toca nada más".

Darias ha respondido en el Pleno del Senado a una pregunta del portavoz de Junts, Josep Lluís Cleries, quien ha acusado al Gobierno de no contar con las autonomías para afrontar la crisis, de haberles retirado competencias, imponerles medidas que anuncia el presidente Pedro Sánchez antes de reunirse con los líderes autonómicos y que el resultado de varias de ellas, como la compra centralizada de material sanitario, es a su juicio un fracaso.

El portavoz ha acusado al Ejecutivo de no escuchar al Gobierno catalán y ha reivindicado que se le deje organizar el desconfinamiento de Cataluña. "Exigimos que el Govern organice, diseñe, gestione el desconfinamiento porque lo hará bien y avalado por expertos", ha añadido el portavoz, que ha querido resaltar que para su partido "lo primero es la vida de las personas, el bienestar de las familias, que le quede claro".

La ministra ha afeado esa apelación a la independencia que hizo Budó y la acusación también al Gobierno de haberse burlado de la fecha en que cayó Barcelona en la Guerra de Sucesión al haber enviado 1,714 millones de mascarillas a Cataluña, como interpretó el consejero Miquel Buch.

"No es admisible", ha dicho Darias. "No es el camino, se lo digo con el mejor tono", ha agregado la responsable de Política Territorial, que ha aconsejado a Cleries que se escuche a sí mismo y escuche también lo que dice el Gobierno catalán.

Ha asegurado que el Gobierno cuenta con las comunidades autónomas y ha aconsejado a Junts que "no se equivoque" en el diagnóstico porque los ciudadanos, según Darias, del Llobregat (Barcelona) o de Móstoles (Madrid) quieren que las administraciones colaboren "sin ninguna bandera".