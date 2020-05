Cvirus.- El CGPJ aprovechará la revisión médica anual a los jueces para hacerles test serológicos

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves en su Comisión Permanente una modificación parcial del contrato con la compañía médica que realiza reconocimientos anuales a los más de 5.400 jueces en activo en España para poder hacerles la prueba serológica de inmunoglobulinas IgG-IgM, que detecta si han generado anticuerpos frente al Covid-19.

El Consejo considera que la situación sanitaria generada por el COVID-19, la consideración de la justicia como servicio esencial, la previsión de levantamiento de estado de alarma y la consiguiente reincorporación de jueces y magistrados a las sedes judiciales, hace aconsejable la realización de los test serológicos a este colectivo, que no estaba incluida en el objeto inicial del contrato.

La modificación afecta al contrato vigente desde octubre del pasado año con la sociedad Quirón Prevención S.L.U. por importe de 403.238 euros y con duración hasta 2021.

La modificación, que comenzó a tramitarse hace varias semanas, no comporta ampliación del importe del contrato, ya que la realización de estas pruebas se compensa con otras habituales que no se llevarán a cabo por el riesgo de contagio que suponen. Además, el test no supondrá una visita extra, ya que se aprovechará para los test serológicos la extracción de sangre que ya se venía realizando habitualmente en las revisiones anuales, según ha informado el Consejo.

El modificado de contrato fue conocido por la Comisión de Asuntos Económicos del CGPJ el pasado 30 de abril, cuenta con informe de legalidad del Gabinete Técnico y ha sido fiscalizado de conformidad por la Intervención el pasado 4 de mayo.