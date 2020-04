Cvirus.- Casado exige a Sánchez retomar el control en el Congreso y recela de los Pactos de la Moncloa que ofrece

No apoyará de nuevo la prorroga al estado de alarma si no se recupera el control parlamentario

El líder del PP, Pablo Casado, ha exigido este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, recuperar el control al Gobierno en el Parlamento si quiere contar con el apoyo de su formación a la prórroga del estado de alarma y ha avisado de que la democracia "no se puede confinar". Además, ha expresado sus recelos a la propuesta de Pedro Sánchez de reeditar los Pactos de la Moncloa, algo que, a su juicio, "no suena muy sincero" y ve como un "señuelo".

"Lo más peligroso sería que --esos Pactos de la Moncloa-- conllevaran un cambio de régimen encubierto y ya estamos en una democracia", ha advertido Casado durante la reunión con el Grupo Popular a través de videoconferencia. El PP ha informado que se han conectado un total de 199 diputados, senadores y eurodiputados a este encuentro, que ha terminado con un minuto de silencio por los más de 13.000 fallecidos por Covid-19.

Casado ha afirmado que el sábado dio su apoyo a Sánchez para prorrogar el estado de alarma, pero no lo volverá a hacer si no se recupera el control parlamentario. "No podremos apoyar más al Gobierno a partir de entonces si no se recuperan esos controles", ha subrayado.

"ESTAMOS VIVIENDO UNA CRISIS DEMOCRÁTICA"

El presidente del PP ha asegurado que España está viviendo una "crisis democrática" y ha advertido al Ejecutivo de Sánchez de que "la democracia no se puede confinar". Según ha añadido, su partido viene defendiendo desde hace varias semanas que el Parlamento "no esté en cuarentena" porque diputados y senadores son un "servicio esencial para garantizar la democracia".

Por eso, ha recalcado que la triple función de los parlamentarios de "control al Gobierno, iniciativa legislativa y representación de sus compatriotas se tiene que recuperar cuanto antes". Y ha subrayado que si la oposición ha dado "poderes máximos" al Gobierno de Pedro Sánchez "al menos exige una eficacia mínima" que pueda "controlarse" en el Parlamento.

Casado ha señalado que el PP apoyará la prórroga del estado de alarma "por tercera vez", pero ha subrayado que lo hará "en base al decreto del 14 de marzo", sin "más limitaciones a las libertades fundamentales y restricciones económicas" que las que se aprobaron en ese primer decreto. "El Gobierno tiene todo nuestro apoyo, pero no para arruinar España", ha proclamado.

VE "ARROGANCIA, MENTIRA E INCOMPETENCIA" EN EL GOBIERNO

Asimismo, ha señalado que en España hay también una "crisis política" y ha contrapuesto la oposición "leal" y "tremendamente responsable" que está ejerciendo el PP en comparación con otros países del entorno y con la actuación que tuveron el PSOE y Podemos en el pasado con los Gobiernos de Mariano Rajoy. Eso sí, ha dicho que su formación no puede remar en la misma dirección que el Gobierno cuando sabe que "ahí hay un precipicio".

Dicho esto, ha afirmado que hay "tres atributos" que el Gobierno tiene que "cambiar ya", empezando por la "arrogancia" que, a su juicio, no es un "buen rasgo" para un líder. Además, ha pedido dejar la "mentira", que es la "peor arma democrática para un partido", y la "incompetencia, que es la peor cualidad para gestionar desde un Gobierno", según ha dicho.

"Pensamos que no pedir disculpas o pecar de falta de humildad no es lo correcto. Pensamos que ausencia de transparencia y de sinceridad es un error. Y pensamos que no tener eficacia ni responsabilidad y no intentar buscar ayuda sincera por parte de otros partidos tampoco es la mejor opción", ha declarado.

LOS PACTOS DE LA MONCLOA: "NO SUENA MUY SINCERO"

El líder de los 'populares' ha señalado que el ofrecimiento que ha realizado Sánchez de unos nuevos Pactos de la Moncloa similares a los de 1977 para "reconstruir" el país es algo que "no suena muy sincero", dado que hasta ahora apenas si ha contactado con su partido en estas semanas.

Casado ha afirmado que el PP "siempre" está a favor del diálogo social, pero ha subrayado que para ello "no hay que irse a 1977", ya que esos pactos de la Moncloa "fueron un cambio de régimen" y ahora deben reivindicar las instituciones democráticas y el sistema que hay en España, que está "plenamente en vigor para superar cualquier crisis".

"Por tanto diálogo social sí, pero cambio de régimen no", ha insistido, para agregar que se puede salir de esta crisis sin mirar a años vista para "eludir responsabilidades o errores inmediatos o incluso para intentar mutualizar esos errores con el resto" cuando "nunca" se ha contado con el PP.

El líder de los 'populares' ha señalado que el PP "siempre" tendrá la mano tendida al diálogo como ha demostrado hasta ahora pero exige "eficacia inmediata" y que "no se planteen señuelos" para "no rendir cuentas o no resolver los problemas que ahora mismo en su confinamiento están sufriendo millones de compatriotas".

EXIGE "EFICACIA Y TRANSPARENCIA" A SÁNCHEZ

Casado ha señalado que la "lealtad" que le ha brindado el PP en esta crisis sanitaria exige "transparencia y eficacia inmediata", al tiempo que ha avisado de que esa "unidad de acción no significa complicidad en los errores graves" que, a su juicio, ha cometido el Gobierno estas semanas.

"En la gestión sanitaria a veces ha parecido que no había nadie al volante", ha dicho, para pedir que el material "por fin" llegue ya al personal sanitario y que lo mismo suceda con los "test masivos" para la población. Además, ha indicado que la afectación de la crisis sanitaria "no ha sido simétrica" en el mundo y ha dicho que no hay que compararse con Italia sino con países como Alemania, que ha actuado en su opinión de manera más eficaz.

En cuanto a la crisis económica, ha lamentado los datos de paro de marzo publicados la semana pasada y ha señalado que el Gobierno tiene mecanismos europeos que le permite poner de "inmediato" paquetes de liquidez para que no cierren su actividad empreas y autónomos.

A renglón seguido, ha repasado el plan económico actualizado que ha elaborado su partido --su primer decálogo lo presentaron el 9 de marzo-- que incluye nuevas medidas como que herederos de personas fallecidas por coronavirus estén exentos de pagar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y que los trabajadores de servicios esenciales no paguen ni IRPF ni cotizaciones durante la duración del estado de alarma, permitiéndoles así un "salario bruto".

PIDE QUE SE DECRETE LUTO NACIONAL

Casado ha asegurado que al PP le "duele España" y ha pedido de nuevo al Gobierno que declare "luto nacional" por los fallecidos. Además, ha señalado que su partido se suma a la iniciativa "espontánea en las redes sociales de cientos de españoles de colocar en su ventana de nuevo la bandera nacional con un crespón negro".

Aparte de la crisis "democrática", "sanitaria" y "económica", el presidente del PP ha indicado que el país también está sufriendo una "crisis emocional" pero se ha mostrado convencido de que la superarán porque son un país "formidable".

También ha querido hacer un reconocimiento de los ediles o alcaldes que están ayudando a sus vecinos accediendo a los servicios básicos y ha anunciado que el PP ha propuesto un fondo de hasta 250.000 euros para que sus cargos públicos donen parte de su sueldo por una "causa finalista": comprar tanto comida para ancianos como material sanitario en hospitales.