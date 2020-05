Cvirus.- Cs avisa a Sánchez que no es su nuevo aliado, pero actúa con la responsabilidad que sus socios no muestran

Bal exige al presidente del Gobierno que cumpla el pacto con Ciudadanos y que "no se apoltrone en el estado de alarma"

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha avisado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que la formación naranja no se ha convertido en el nuevo aliado del Ejecutivo por apoyar otra prórroga del estado de alarma, sino que simplemente actúa con la "responsabilidad" que sus socios no muestran.

"No se equivoque, no tiene un nuevo socio, sus socios son estos que le dejan ahora en la estacada. Lo que tiene es un partido de Estado que, siempre que haga propuestas moderadas que sean buenas para los españoles y si abandona la arrogancia y va por la senda del consenso, le dará su apoyo", ha declarado en el Pleno de la Cámara Baja, instando a Sánchez a apelar a "la responsabilidad de sus socios de gobierno que hoy le votan que no".

Durante el debate, Bal ha repasado las condiciones que Sánchez ha aceptado para conseguir el voto favorable de Cs a una nueva prórroga del estado de alarma, como que esta dure quince días --no un mes, como pretendía el Ejecutivo--, que el Gobierno prepare un marco jurídico alternativo, que julio sea un mes hábil en el Congreso y que se aprueben varias medidas de apoyo a empresas, trabajadores y autónomos.

LOS ERRORES DE SÁNCHEZ

Sobre el estado de alarma, ha defendido la necesidad de mantenerlo dos semanas más porque, tras más de dos meses con la población confinada para frenar el contagio del coronavirus, ahora no se puede correr el riesgo de "dar un paso atrás".

El diputado ha instado al presidente del Gobierno a cumplir todo lo acordado con Ciudadanos y ha subrayado que su grupo no vota este miércoles "a favor de un Gobierno", sino que vota sí a la prórroga "por responsabilidad" hacia los españoles.

Así, ha dejado claro que Sánchez se lo ha puesto "muy difícil" a Cs porque "es intransigente, ha sido unilateral, le ha costado llegar al consenso, ha llegado tarde a la epidemia, ha cometido muchos errores, a rectificado muchas veces y ha creado inseguridad jurídica".

Asimismo, le ha acusado de "abusar del estado de alarma" para "nombrar a altos cargos de tapadillo", para adjudicar contratos "sin transparencia" a empresas "sin domicilio conocido" y para incluir al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en la comisión parlamentaria que trata los secretos oficiales.

Por eso, le ha reclamado que no vuelva a actuar de esa manera y que busque el consenso con la oposición y rinda cuentas, además de reactivar el Portal de la Transparencia y difundir los nombres de los expertos que hacen los informes sobre las comunidades autónomas en el proceso de desescalada.

"No se acomode, señor Sánchez, no se apoltrone en el estado de alarma porque estamos en el fin de esta situación", ha agregado, exhortándole a cumplir con Ciudadanos y con los españoles. Si lo hace, "nos tendrá a su lado", pero "si no cumple, ya ha visto usted lo solo que está", ha indicado.

ANIMA A OTROS PARTIDOS A HACER "POLÍTICA ÚTIL"

Bal ha exigido al presidente que no "amenace" a la oposición con las consecuencias de no mantener el estado de alarma, pero también instado a los grupos que van a votar que no --tanto los que en su momento apoyaron la investidura de Sánchez como a Vox o al PP-- a hacer "política útil" como Cs.

"Eso es lo que nos reclaman los españoles, que nos pongamos de acuerdo", ha añadido, recordando que desde que el Congreso aprobó la anterior prórroga, hace dos semanas, han fallecido más de 2.000 personas por el coronavirus.

Dirigiéndose directamente al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que ha reprochado a Sánchez su alianza con Ciudadanos, Bal ha lamentado que solo piense en "obtener rédito político de su posición de amenaza" al pedir al Ejecutivo una mesa de diálogo con la Generalitat de Cataluña para hablar de "autodeterminación y presos políticos".

"Es una vergüenza sacar este tema ahora, cuando la gente está pensando en salvar sus vidas y sus empleos", ha afirmado, añadiendo igualmente que las medidas que Cs ha negociado con el Gobierno beneficiarán a todos los catalanes.

VOX, "A FAVOR DE LOS CONTAGIOS"

En cuanto a Vox, "los señores del 'no' radical" y los que "siempre utilizan el discurso épico y histórico", el diputado 'naranja' se ha preguntado "cómo es posible que estén a favor de los contagios y de poner en riesgo a los sanitarios".

"Todos estamos enfadados y el confinamiento es muy duro, pero hay que tomar las decisiones con la cabeza, no con las tripas", ha declarado, invitando a los diputados de Vox a ir a un hospital y explicar su voto al personal sanitario.

Pero Bal también ha tenido unas palabras para el Partido Popular, para poner de ejemplo la postura de Ciudadanos durante la crisis del coronavirus, de "responsabilidad con los españoles, sentido común, pragmatismo y moderación". Además, ha aprovechado para destacar que los gobiernos que comparten en comunidades autónomas y ayuntamientos son "sólidos" y representan "fórmulas de éxito".

Por último, Bal ha dirigido un reproche a los representantes del PSOE, que ahora no critican a Cs porque pacta con el Gobierno, pero que hasta hace poco hablaban de la "insignificancia" de los diez diputados 'naranjas'. "Cómo cambian las cosas en política", ha comentado.