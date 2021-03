La C.Valenciana podría flexibilizar algunas restricciones la próxima semana

El Gobierno valenciano podría flexibilizar alguna de las restricciones establecidas en la Comunitat Valenciana para frenar los contagios, aunque no serán "decisiones disruptivas" porque la situación es complicada e incierta y no se está en situación de "abrir más allá de lo razonable".

Así lo ha afirmado este martes el president de la Generalitat, Ximo Puig, en una rueda de prensa para presentar el plan de vacunación de la comunidad educativa, y ha señalado que este jueves se reunirá la comisión interdepartamental del Consell para analizar el resultado de las últimas decisiones adoptadas.

Ha reconocido que la Comunitat ha avanzado mucho en poco tiempo en la contención de la pandemia, pero ha considerado que hay que ser "prudentes" pues "aún estamos en una situación difícil", con más de 200 personas en la UCI y hay "grandes incertidumbres" sobre la afección de las distintas variantes de la covid.

En este sentido, ha señalado que en principio no se plantean ampliar las restricciones de cara a la Semana Santa, sino que se mantendrán en muchos ámbitos, aunque también se puede producir algún tipo de flexibilización, pero ha rechazado avanzar en qué ámbitos podrían producirse.

"Ninguna decisión está tomada y no quiero especular porque son muchas personas las afectadas y no se puede frivolizar ni especular", ha afirmado el president, quien sí ha advertido de que no serán "decisiones disruptivas" porque no se está en situación de abrir "más allá de lo razonable".

Respecto a la Semana Santa, Puig ha insistido en defender la limitación de la movilidad al máximo en España, algo que también defienden otras comunidades y expertos, y que, a su juicio, no son "decisiones arbitrarias", "identitaristas" ni "originales", sino que también se están tomando en Alemania, Reino Unido o Francia.

"Queremos acabar cuanto antes con las restricciones y volver a la normalidad, pero para ello hay que limitar al máximo el riesgo", ha señalado, y ha dicho que si alguien no lo entiende, la democracia sirve también para "definir posiciones mayoritarias".

Puig ha dicho que no confrontará con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien rechaza los cierres autonómicos, y ha asegurado que la Comunitat desea que "más pronto que tarde" los madrileños puedan volver a esta tierra, pero ahora, ha afirmado, "ni a ellos ni a nosotros nos conviene este tipo de situaciones". EFE

