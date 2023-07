Cutillas califica su campaña como "éxito" y reclama para Vox el "verdadero voto útil" en La Rioja

El candidato número 1 de Vox por La Rioja al Congreso, Jorge Cutillas, ha reclamado este viernes para su formación el "verdadero voto útil" en la comunidad, "para cambiar no solo de sillones, sino de políticas".

Así lo ha afirmado en una comparecencia ante los medios de comunicación, acompañado por otros representantes del partido, como la portavoz en el Ayuntamiento de Logroño María Jiménez, o el parlamentario regional Héctor Alacid, en la que Cutillas ha hecho balance de una campaña electoral que ha calificado como "un éxito".

"Han pasado estos quince días, duros y largos, pero en los que hemos trabajado bastante, nos hemos reunido con todos los sectores más importantes de La Rioja, para conocer sus problemas, sus ilusiones, sus proyectos", ha apuntado.

Una experiencia, que, en sus palabras, "ha sido muy aleccionadora, los aprendizajes que hemos tenido de tantos sectores importantes que crean riqueza y empleo en La Rioja, hemos recorrido kilómetros, nos hemos pateado prácticamente toda la comunidad y hemos notado el calor de la gente, hemos notado apoyo".

Por ello, ha hecho un balance "muy positivo" en una campaña "en la que casi no hemos hecho actos, sino que lo que hemos hecho ha sido patear, recorrer los municipios, recorrer las industrias, recorrer prácticamente toda La Rioja para explicar nuestro mensaje".

Algo que ha trasladado también a nivel nacional, donde, ha afirmado, "esperamos conseguir unos resultados bastante favorables". Con todo, ha advertido que "quienes apelan al voto útil, en este caso el PP, vemos que ese voto útil va a servir para muy poco", y ha reseñado en este sentido cómo, el 28M, "por 43 votos nos quedamos a las puertas del tercer escaño".

"Ahora -ha asegurado Cutillas- estamos viendo lo mismo. El Partido Popular por mucho que venda la piel del oso antes de cazarla como está haciendo a nivel nacional con el Gobierno, no va a conseguir ese tercer escaño en esta comunidad".

Mientras, ha incidido el candidato que "nosotros estamos jugando en comparación con 2019 con una mayor infraestructura, con parlamentarios, con concejales, y por eso vemos una gran posibilidad de conseguir ese escaño que, en este caso lo perdería el Partido Socialista, que está a la baja".

Ha insistido en que "nosotros espero y confío, y así lo hemos estado viendo, que vamos a subir, con lo cual ese escaño que está en juego, si no se apela tanto al voto útil, que va a ser tirar esos votos, vendrán a nosotros y podremos sacar ese escaño tan importante para la verdadera alternativa, no cambiar sillones como quiere el Partido Popular para seguir las mismas políticas".

"Votar al PP ahora mismo, como dijo nuestro presidente nacional ayer en Murcia, es jugar a la ruleta rusa, unos días dice que en unas comunidades pacta, en otras no, son como 17 PPs", ha recalcado el cabeza de lista de Vox, quien se ha dirigido a los votantes aún indecisos, para reseñar de nuevo que "con lo que el PP llama voto útil, si se les vota a ellos, se va a perder".

Y ha vaticinado incluso que "el Partido Popular con Feijó va a hacer lo mismo que hizo Rajoy, que todas las políticas que prometió que iba a derogar, luego al final no lo hizo con ninguna".

"Si no estamos nosotros, no van a cambiar nada. Van a cambiar los sillones, pero nosotros no estamos aquí por los sillones, por mucho que ellos lo digan, sino que queremos cambiar las políticas. Y si quieren cambiar las políticas no queda otra alternativa que votar a Vox", ha concluido.