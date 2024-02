Curro Romero, Morante, Miura y Fernando Savater reciben el "histórico" 'I Premio Andalucía de la Tauromaquia'

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha destacado la presencia e importancia de la tauromaquia como expresión de las "raíces, cultura y esencia de Andalucía", así como su aportación, como "sector vital" que es, a la economía de la comunidad gracias al empleo y a la riqueza que genera. Así lo ha manifestado Moreno, que ha presidido en Sevilla la entrega de los 'I Premios Andalucía de la Tauromaquia', que en esta primera edición han reconocido a Curro Romero, Morante de la Puebla y a la ganadería Miura, además de al filósofo y escritor Fernando Savater y la Universidad de Córdoba, tal como ha recogido la Junta en una nota de prensa.

Unos galardones que nacen con vocación de ser "históricos" y que son "muestra del orgullo y del compromiso del Gobierno andaluz con el mundo de la empresa, el arte y la cultura taurina", según ha explicado el presidente, y que buscan "reconocer la excelencia de quienes, de una forma u otra, destacan en este inmenso universo cultural, y también fomentar el interés social por un fenómeno único que suscita pasiones".

En esa línea, Moreno ha reconocido que la tauromaquia, además de un vector económico importante, constituye "una realidad viva" que está creciendo acompañada de "un más que evidente compromiso por parte del Gobierno andaluz con el sector". "Hemos estado con las explotaciones ganaderas en los momentos más duros de la pandemia, estamos fomentando las escuelas taurinas o la red de municipios taurinos, y hemos aprobado el borrador de un nuevo reglamento taurino, fruto del consenso y las aportaciones de todo el sector", ha recordado.

Una importancia creciente que se está constatando, entre otros ámbitos, en el auge de las fiestas taurinas populares, "fundamentales para extender la afición", según el presidente. "El año pasado hubo más festejos que el anterior (682 frente a 665). Un seguimiento que se traduce también en las retransmisiones de Canal Sur, que en los últimos cinco años ha televisado más de 130 festejos, con un 13% de 'share' de media", ha detallado.

Durante la entrega de los galardones a los premiados, el presidente ha destacado la importancia de cada uno de ellos y su aportación al mundo del toro. "Curro Romero no es un mito ahora, de mayor. Lo era ya de joven. Yo diría que lo es de nacimiento. No es casualidad que reciba el premio que lleva el nombre del inventor del toreo moderno, Costillares", ha ensalzado el presidente en alusión al 'Faraón de Camas'.

Además, Moreno ha elogiado a Morante de la Puebla, 'Premio Puerta Grande': "Sale a hombros no sólo por su trayectoria como diestro; también como impulsor de la fiesta. Su labor tiene un valor añadido: hacer que las cosas se vivan, y se hagan inolvidables". Junto a los otorgados a ambas figuras del toreo, el presidente ha entregado el 'Premio Veragua' a la ganadería Miura. "Este hierro ha ido mucho más allá de un tipo de toro bravo, noble e inteligente. Mi felicitación a los que hoy dan continuidad a esta leyenda, y mi deseo de que sea por mucho tiempo", ha destacado.

Por otro lado, también han sido reconocidos el filósofo y escritor Fernando Savater ('Premio Hemingway') por su defensa y su labor divulgativa del mundo taurino, así como la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba (Mención Especial del Jurado) por su cátedra de Taurología, la cual, según ha destacado finalmente el presidente, "ha hecho arraigar en el ámbito universitario el interés por la tauromaquia como objeto de estudio y análisis".

Junto a Moreno, también han estado presentes en esta primera edición de los Premios Andalucía de la Tauromaquia el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre; el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz; el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, entre otras autoridades.

Curro Romero ha pronunciado unas palabras ante el auditorio que han sido leídas por el director de ABC Sevilla, Alberto García de Reyes. En ellas, el torero ha asegurado que su carrera ha estado marcada por las "luces y las sombras" pero siempre "intentando hacerlo todo de verdad para no engañarme a mí mismo". A los aficionados les ha dado las gracias por su "apoyo" y "entrega" siempre.

"Me sigue asombrando", ha dicho, que "se me acerquen jóvenes" para hacerse fotos con él, un gesto que ha agradecido y ha calificado de "suerte que he tenido" por que "me habéis hecho sentir muy querido". La escultura entregada a los homenajeados es obra del artista sevillano Ricardo Suárez.