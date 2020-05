La cúpula de los Mossos urge a resolver su "falta de apoyo administrativo"

La Prefectura de los Mossos d'Esquadra ha recogido el malestar de los mandos por algunas decisiones del Govern en la crisis del coronavirus, al verlas como un "menosprecio" a su labor, y ha urgido al Ejecutivo a resolver su "falta de apoyo administrativo", ya que afecta a la prestación de su servicio.

El comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, firma una carta de la Prefectura -a la que ha tenido acceso Efe- que la cúpula del cuerpo ha distribuido internamente tras la reunión de este lunes de los comisarios, en que mostraron su malestar por la falta de test para los agentes y porque creen un agravio que se les excluya de la remuneración extra que recibirán bomberos y protección civil.

En el escrito, la Prefectura sostiene que el anuncio del Govern, el pasado 30 de abril, de que impulsaba una gratificación para diferentes cuerpos de emergencias por su labor ante el coronavirus que excluía a los Mossos, "generó un enorme malestar" entre los efectivos, ya que "se recibió como un menosprecio a la labor y al compromiso de sus profesionales".

Sallent recuerda en la carta que el Govern se comprometió el pasado 2 de mayo a revisar los criterios de esta retribución para incluir a los Mossos.

No obstante, insiste en que, sobre esta cuestión, ha habido debate en la cúpula de los Mossos sobre la "idoneidad" de la medida y su alcance en el marco de lo que es un servicio público: "Más allá de cualquier consideración, se debe trasladar que, si se quiere hacer un reconocimiento a los cuerpos de emergencia, se debe tener en consideración la labor que han desarrollado los Mossos".

"Y esto, no por una cuestión retributiva, sino únicamente por una cuestión de reconocimiento", insiste.

La carta de la Prefectura firmada por Sallent también denuncia que desde el pasado 14 de abril no se efectúan pruebas PCR a los Mossos, pese a que resulta "imprescindible" poder acreditar quién tiene el coronavirus y quién no, especialmente a raíz de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que impide reincorporarse a los agentes aislados si no dan negativo en el test.

"El resultado es que más de un millar de mossos permanecen en su casa sin poder saber si han superado la enfermedad, con la incertidumbre de si pueden contagiar a sus familias y sin poder regresar al trabajo. Para la Prefectura, esta constituye la principal preocupación y reivindicación de los Mossos", apunta.

Ante esta situación, la carta recoge las conclusiones de la reunión de la víspera de los mandos para fijar una "posición común" e insisten en la necesidad de resolver de "manera inmediata" la realización de los test PCR "a través de un sistema que garantice la continuidad de estas pruebas a lo largo de la crisis sanitaria".

Precisamente, horas después de que trascendiera el malestar de la cúpula de los Mossos, la Consellería de Salud prometió que los agentes que están aislados se podrán hacer el test del coronavirus en los próximos días, a través de las mutuas laborales del territorio, a través del programa Orfeu, de detección masiva de la COVID-19, que en su primera fase prevé hacer 170.000 test en unas seis semanas.

Ante el "menosprecio" con el que consideran que han sido tratados por el Govern, la Prefectura pone en valor en su carta la labor llevada a cabo por los Mossos y su "profesionalidad" durante la gestión de la emergencia del coronavirus y pide que se resuelva la "falta de apoyo administrativo" que en estos momentos consideran que afecta a la prestación y organización de su servicio.

Además, expresa la necesidad de invertir en formación, recursos y sistemas de trabajo que permitan a los Mossos dar una "respuesta efectiva" a una crisis sanitaria y social "que puede durar en el tiempo". EFE