La CUP reduce "al mínimo" los actos presenciales de su campaña electoral para el 14F

Arranca este jueves 28 a las 20 horas con varios actos simultáneos en Cataluña

La CUP ha propuesto este miércoles una campaña electoral para los comicios del 14 de febrero en la que reduce "al mínimo" los actos presenciales para ajustarse así a las restricciones y medidas de seguridad y prevención sanitarias ante la pandemia del Covid-19.

En el acto de presentación, la candidata y jefa de campaña de la CUP, Maria Rovira, ha explicado que la formación plantea una campaña de acuerdo con la situación derivada de la pandemia, con la que se ha "priorizado la salud y se han substituido la mayoría de actos públicos por actos telemáticos".

Así, la CUP ha habilitado un espacio que servirá de "plató" desde el que se retransmitirán los actos políticos y ruedas de prensa --que también se podrán seguir de manera telemática a través de Youtube--, por lo que no se harán actos desde la sede en Barcelona, como es habitual.

Sin embargo, Rovira ha defendido que también es importante garantizar el derecho a la participación política, por lo que "en la medida de lo posible, se harán actos en varios municipios", siempre cumpliendo las medidas y protocolos establecidos por el Procicat.

INICIO DE CAMPAÑA EN GIRONA

Así, los 'cupaires' darán el pistoletazo de salida a una campaña electoral "descentralizada y atípica a causa del coronavirus" este jueves 28 de enero a las 20 horas con varios actos que se celebrarán de manera simultánea en Tarragona, Girona, Lleida y Barcelona, que también darán pie al inicio de la pegada de carteles en variedad de municipios.

El acto central del inicio de campaña tendrá lugar en Girona, en el que participará la candidata de la CUP a las elecciones, Dolors Sabater, y otros candidatos de la demarcación gerundense.

CONFINAMIENTO MUNICIPAL

El jefe de campaña y 'número 2' de la CUP por Tarragona, Edgar Fernández, ha instado a la ciudadanía a no desplazarse de su localidad de residencia --que significaría incumplir del confinamiento municipal decretado por el Govern-- para acudir a mítines electorales.

"Pedimos, por favor, a todas las personas que tienen intención de hacer seguimiento de la campaña de la CUP, que no salgan de su municipio, que no se desplacen y que no fomenten la movilidad. Pueden seguir la campaña vía telemática para asegurar que nadie se pone en riesgo", ha aseverado.

"PLAN DE CHOQUE Y RESCATE SOCIAL"

Por otro lado, Dolors Sabater ha alertado de que estos comicios tienen lugar en un contexto de "excepcionalidad democrática, ya que aquello que se manifiesta en las urnas, es sistemáticamente recortado, perseguido, prohibido, o encarcelado".

"Venimos para ganar porque queremos dar respuesta inmediata a la situación con un plan de choque y de rescate social que siente unas bases y represente unos primeros pasos para construir una sociedad que nunca más vuelva a dejar a nadie atrás", ha zanjado.