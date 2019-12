La CUP se reafirma en su 'no' a Sánchez porque el PSOE no reconoce el derecho de autodeterminación para Cataluña

La CUP ha se ha reafirmado este martes en su rechazo a la investidura de Pedro Sánchez al constatar en el encuentro que ha mantenido con el PSOE que los socialistas no reconocen el derecho de autodeterminación de Cataluña y se oponen al referéndum que, según los antisistema, es la única salida al conflicto catalán.

Así lo ha explicado el diputado de la CUP Albert Botran tras el encuentro que él y su compañera Mieria Vehí han mantenido en el Congreso con la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, y el secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas.

"Nos mantenemos en el no", ha resumido Botrán en la rueda de prensa que los diputados de la CUP ha ofrecido tras la reunión, dejando claro que su formación no puede contribuir al nombramiento de un Gobierno que no "admite la base del conflicto político" que, a su juicio, hay en Cataluña.

Además, ha criticado que se utilice el término "diálogo simplemente como consigna" y ha subrayado que cualquier mesa de negociación en Cataluña "debe partir del reconocimiento de que la última palabra la tiene el pueblo catalán".

"Hay un desacuerdo de fondo con PSOE y la mirada que tiene de cómo resolver el conflicto", ha resumido Vehí dejando claro que no hay posibilidad de que su formación reconsidere su rechazo a Sánchez y acabe absteniéndose.

Respecto al estado de las negociaciones con ERC, Botrán se ha limitado a decir que "no parece" que haya un acuerdo con los republicanos pero que no han analizado a fondo este asunto durante la reunión.

APOYO A LOS CDR Y AISLAMIENTO A VOX

Los diputados de la CUP han aprovechado su reunión con Lastra para denunciar la "represión" en Cataluña y, en particular la situación "particularmente injusta e injusta" que viven los miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) que están en prisión.

Asimismo, la CUP también ha defendido ante sus interlocutores socialistas la necesidad de "combatir" a la extrema derecha y han alertado del peligro de su "normalizarla" en el Congreso, en alusión a Vox.

Por último, según ha detallado Vehí, la cita ha servido también para constatar que el PSOE no tiene voluntad de acometer reformas estructurales para recuperar los derechos sociales que se han visto mermados en los últimos años ni a tomar "medidas valientes" para, por ejemplo, revocar leyes como la reforma laboral.