La CUP quiere acordar el "rumbo" del Govern antes de negociar Presupuestos

El diputado de la CUP Carles Riera ha precisado este jueves que su formación quiere acordar con el Govern "el rumbo" para avanzar hacia la autodeterminación y la independencia antes que ponerse a negociar los Presupuestos de la Generalitat del 2020.

En unas declaraciones a SER Catalunya, Riera ha confirmado que la CUP ya no está en contra de negociar los Presupuestos que presente en otoño el gobierno catalán, pero sí que desea saber si este último "tiene unos objetivos claros".

"Debemos ponernos de acuerdo en un rumbo, marcar una línea para conseguirlos, así como defender los derechos sociales y la soberanía del Parlament ante el Estado", ha señalado el diputado de la CUP.

Riera ha puntualizado, en este sentido, que "si no nos ponemos de acuerdo hacia dónde queremos ir, difícilmente nos pondremos de acuerdo en otras cuestiones como el Presupuesto" que, en opinión de la CUP, tienen que estar "al servicio de un cambio".

Ha admitido, no obstante, que ahora mismo "estamos en un punto cero porque el Govern no ha presentado aún los presupuestos y no hemos tenido ni una sola reunión, aunque nos consta que el vicepresidente Pere Aragonès las empezará a convocar en septiembre".

Sobre la reacción que la CUP cree que debe producirse tras la sentencia del Tribunal Supremo por el juicio del "procés", Riera ha considerado que "debe generar una oleada movilizadora superior al 1 y 3 de octubre del 2017 y sostenerla, a fin de que arrastre partidos e instituciones hacia una ruptura con el Estado".

Además, ha añadido, "el rechazo debe ir más allá del independentismo, porque están en juego derechos democráticos fundamentales que afectan a todos, independentistas y no independentistas".