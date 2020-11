La CUP presenta una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado

La CUP ha anunciado este viernes que ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 porque considera que "no responden a las necesidades reales de la población en un momento extraordinario como es la presente crisis económica y social".

En un comunicado, ha sostenido que "sin una política redistributiva valiente en relación a la fiscalidad, y no solo medidas cosméticas como las que están llevando a cabo el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, no habrá ingresos suficientes para paliar la crisis social", y ha criticado que las medidas fiscales que contemplan los PGE no afectan ni al 1% más rico de la población.

Los 'cupaires' han reprochado que el crecimiento del gasto en las cuentas corresponde a los fondos europeos, pero advierte de que "estarán condicionados a recortes exigidos por la UE en materia laboral, de pensiones o fiscal".

También han recriminado el aumento de la partida de la Casa Real y del gasto militar, y han afirmado que, a su juicio, las políticas sociales que ha anunciado el Gobierno central no van acompañadas de partidas presupuestarias concretas.

"Más allá de los Presupuestos se tiene que tener en cuenta qué políticas promueve la ley de acompañamiento, donde no figura ni la derogación de la ley mordaza, ni la derogación de la reforma laboral, ni la derogación de la Ley de Extranjería, ni ningún gesto para la resolución del conflicto democrático con Cataluña", concluye la formación.