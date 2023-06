La CUP pide a Simó un cambio del modelo educativo y consensuarlo con la comunidad y sindicatos

El diputado de la CUP en el Parlament Carles Riera ha pedido este martes a la consellera de Educación, Anna Simó, un cambio del modelo educativo y consensuar las medidas con la comunidad y los sindicatos del sector.

"Se necesita reconocimiento, justificación y reparación para la comunidad educativa. Y diálogo, negociación y consenso, no propuestas que sean humo, no marketing ni anuncios incompletos. Los cambios no se puede hacer en contra de la comunidad educativa y los sindicatos", ha subrayado en el pleno monográfico sobre educación en la Cámara.

Así, ha reprochado a Simó no haberse sentado aún con ellos desde que tomó posesión del cargo ni haber llegado al pleno "con una agenda o un preacuerdo" que permitiera deshacer muchas de las decisiones tomadas por su antecesor en el cargo, Josep Gonzàlez Cambray.

"La escuela catalana está en una crisis gravísima. Si seguimos por este camino pronto ya no podremos decir que la escuela catalana es un modelo de éxito, ni que es un modelo de cohesión", ha sostenido.

Sobre el catalán, ha reclamado medidas a la altura de lo que puede acarrear un eventual gobierno del PP y Vox tras las elecciones generales del 23 de julio, y para ello ha defendido la necesidad de impulsar "un gran pacto social para defender la inmersión lingüística, el catalán como única lengua vehicular y dotar a la escuela de los recursos necesarios para garantizar el aprendizaje de la lengua en todos los espacios educativos".