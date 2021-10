La CUP no va a negociar los presupuestos con el PSOE

La diputada de la CUP Mireia Vehí ha dicho que no se sentarán a hablar con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ni con el PSOE para hablar de presupuestos.

En rueda de prensa en el patio del Congreso, ha explicado que esa actitud se debe a que el Gobierno "continua con su lógica centralizadora", no es "lo bastante ambicioso" en sus políticas sociales y "continua negando el derecho a decidir".

Y ha precisado que ellos no se sentarán a dialogar mientras el Ejecutivo no haga "unas políticas de izquierdas valientes", tenga "sensibilidad" con Cataluña y se niegue a celebrar un referéndum.

Tras recordar que hoy mismo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado este derecho, Vehí se ha referido a que el Gobierno recurrió ante el Tribunal Constitucional la "ambiciosa" Ley de Alquileres que se aprobó en Cataluña y quiere poner en marcha otra "menos ambiciosa" para todo el Estado.

Ante esta situación, la CUP "mira con escepticismo al Gobierno", que "todavía no ha cumplido compromisos", por lo que "no tiene sentido sentarse, porque, al otro lado, no hay nadie que quiera escuchar".

La CUP, ha agregado, ha enviado una carta al ministro Bolaños, en las que explican sus motivos para no acudir a las reuniones de presupuestos.