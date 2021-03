CUP muestra reparos a Borràs, pero garantiza la presidencia independentista

(Actualiza la NA4231 con más declaraciones de Carles Riera)

El diputado de la CUP Carles Riera ha expresado su "preocupación" por el hecho de que se baraje a Laura Borràs como candidata de JxCat a la presidencia del Parlament, aunque ha asegurado que, con sus votos, la CUP "garantizará" que el presidente de la cámara sea independentista.

En una rueda de prensa desde el Parlament, ha dicho que es una "temeridad" y "una falta de responsabilidad" que, cuando faltan menos de 24 horas para la constitución del nuevo Parlament, la CUP sea la única formación independentista que haya puesto un nombre en firme para presidir la cámara catalana, su diputado por Lleida, Pau Juvillà.

"Si JxCat propone el nombre de Laura Borràs es una propuesta que nos preocupa, nos inquieta. Nuestro compromiso contra la represión es incuestionable y sabemos que el caso de Laura Borràs es complejo y forma parte de la causa general contra el independentismo. Pero el independentismo no puede permitirse ni la más mínima sombra de sospecha. La causa es política, sin duda alguna, pero su origen subyace en una posible mala praxis", ha señalado Riera.

Riera ha acusado a JxCat de estar "poniendo estrategias partidistas por encima del interés general" y ha sostenido que la posición de JxCat "deja mucho que desear".

"Exigimos coherencia y lealtad al resto de fuerzas políticas, empezando por las fuerzas independentistas", ha avisado.

Riera ha apuntado que la CUP definirá "el sentido de su voto" cuando sepan las propuestas de los otros partidos, pero siempre y cuando se garantice que la mayoría de la Mesa del Parlament y su presidencia sean independentistas.

Las negociaciones para poner en marcha la nueva legislatura tienen una primera línea de meta este viernes, con el pleno de constitución del Parlament, en el que habrá que elegir a los miembros de la Mesa de la cámara catalana, y otro momento culminante -el 26 de marzo como muy tarde-, con el debate de investidura, a la que aspira el candidato de ERC, Pere Aragonès.

En caso de que no hubiese acuerdo entre independentistas y los dos actuales socios del Govern, ERC y JxCat, no concentrasen sus votos en una candidatura a presidir el Parlament, la aspirante del PSC, Eva Granados, podría llegar a ser la más votada este viernes.

Al respecto, Riera ha afirmado que la CUP es la "garantía" de que el PSC no tenga la presidencia del Parlament: "Somos la garantía de que el Tribunal Constitucional y la patronal no presidan el Parlament, y somos garantía, con nuestro voto, que la mayoría de la Mesa sea independentista, incluida su presidencia. Y sobre eso no hay que tener ninguna duda".

Asimismo, Riera ha advertido de que hay "diversas aritméticas" que podrían facilitar que la presidencia del Parlament y la mayoría de la Mesa estén en manos independentistas, aunque ha insistido en que decidirán el sentido de su voto cuando conozcan el nombre de todos los candidatos. EFE

1011923

sjs/rq/fg