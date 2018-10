La CUP mantiene su "tarjeta roja" al Govern, al que ve como una "barrera"

El diputado de la CUP Carles Riera ha afirmado hoy que su formación mantiene su "tarjeta roja" al Govern y no garantizará su estabilidad porque considera que no tiene ningún plan para hacer efectiva la república y porque lo ve como una "barrera" entre el mandato del 1 de octubre y el Estado español.

Riera ha señalado que la CUP seguirá estando en la oposición en el Parlament y no apoyará al gobierno catalán, en el transcurso de su intervención para posicionarse en el Debate de Política General que se celebra en el Parlament.

Según Carles Riera, el emplazamiento del presidente de la Generalitat, Quim Torra, a negociar un referéndum con el Gobierno español antes de noviembre "ya ha acabado su recorrido porque la Moncloa ya ha dicho que 'no'", y en este punto, se ha preguntado si el Ejecutivo catalán hará "un gesto de soberanía" o continuará gestionando la autonomía.

"Impugnamos de pies a la cabeza a este Govern", ha advertido porque aparece como un mero gestor del sistema autonómico "y no vemos en él ni una sola voluntad de hacer efectiva la república", por lo que ha lanzado una advertencia: "este pueblo ganará la independencia, con ustedes o sin ustedes".

Sobre las actuaciones de los Mossos d'Esquadra que han comportado cargas policiales contra manifestantes independentistas, Riera ha reclamado la dimisión del conseller de Interior, Miquel Buch -"por dignidad, dimita"-, le ha espetado, y ha recalcado que "cuando el fascismo se respeta, crece, y cuando se le tolera, se expande por todas partes".

Riera ha sugerido la posibilidad de "una profunda reforma del cuerpo de los Mossos d'Esquadra empezando por la disolución de la Brimo (Área de Brigada Móvil)", y ante la supuesta ausencia de un plan para llevar a cabo un acto de soberanía, ha afirmado que "entre el 1 de octubre y el Estado español hay una barrera, que son ustedes".

"Desobedezcan o dimitan", ha clamado Riera, al mismo tiempo que indicaba que "el pueblo está preparado, quién quizás no lo están son el PDeCAT, JxCat y ERC", con lo cual "que no cuenten con nuestro apoyo, mantenemos alzada la tarjeta roja a este Govern; nosotros no queremos contribuir a la estabilidad de la autonomía, nuestra misión es luchar por los derechos sociales".