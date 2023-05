La CUP insta a no votar "ni CiU ni PSC" en una pancarta en la fachada de la estación de Sants

La CUP ha colgado una pancarta en la fachada de la estación de Sants este viernes en la que insta a los barceloneses a no votar "ni CiU ni PSC" el domingo en las elecciones municipales, y han insistido en que la alternativa a las políticas actuales de la ciudad es la CUP.

Lo han explicado la alcaldable Basha Changue y la diputada en el Parlament Eulàlia Reguant en rueda de prensa en la plaza dels Països Catalans, después de que varios militantes de la CUP hayan desplegado la pancarta en la que se leía 'Ni CiU, ni PSC. Vota el que més mal els fa. Vota CUP' ('Ni CiU, ni PSC. Vota lo que más daño les hace. Vota CUP').

Basha Changue ha afirmado que "no hay peor escenario para la ciudad que el pacto con la sociovergencia", en referencia al PSC y a Junts, y la diputada en el Parlament, Eulàlia Reguant, ha instado también a evitar que estas fuerzas lleguen a la alcaldía.

"Si no quieres a Collboni, no votes a quien hará alcalde a Collboni dentro del Ayuntamiento", han dicho en referencia a BComú, así como también han advertido de que los ciudadanos que no quieran a Xavier Trias (Junts) como alcalde que no voten a ERC porque, a su juicio, es quien podrá hacerle alcalde.

"Si no se quiere ni a Collboni ni a Trias de alcalde, el único voto que puede generar una alternativa y que después presionará para poner los temas que les hacen daño sobre la mesa es la CUP-l'Alternativa".

Así, se han situado como la única alternativa y han pedido el voto de los ciudadanos este domingo: "Hacednos volver con fuerza al Ayuntamiento; la CUP es el voto útil en defensa del catalán, de la vivienda, de la ciudad y de sus vecinas".