La CUP insiste en cerrar la comisaría de Via Laietana por ser un "templo de la represión"

Estivill pide estudiar el cierre y Cornellà llama a combatir el "régimen del 78"

El número 2 de la candidatura de la CUP Barcelona, Jordi Estivill, ha insistido en cerrar la Jefatura Superior de la Policía Nacional en la Via Laietana de Barcelona, que define como "templo de la represión y la tortura", y reabrirla como un espacio de memoria.

En un acto este lunes ante la Jefatura, ha asegurado que es el momento de "abandonar los simbolismos y las declaraciones genéricas" y dar pasos decididos, en sus palabras, para cerrar este espacio.

Ha considerado que la transformación urbanística de la Via Laietana impulsada por el Ayuntamiento "no será posible en su integridad mientras no desaparezca este templo de la represión y la tortura", y se lo marca como objetivo para la próxima legislatura municipal.

Así, ha hecho un llamamiento a explorar todas las vías posibles, como la normativas, la urbanística o la de licencia de actividades para lograrlo: "Lo que haga falta para cerrar la comisaría".

Además, ha afirmado que la comisaría de la Guardia Civil en Gràcia, la de la Policía Nacional en la Verneda y el cuartel del Bruc son los "siguientes objetivos" para la formación.

"ACABAR CON EL RÉGIMEN DEL 78"

Por su parte, el diputado de la CUP en el Parlament Dani Cornellà ha defendido que es necesario "seguir articulando un movimiento independentista que confronte con el régimen del 78 para defender y articular nuevas soberanías".

El número 9 de la candidatura, Alfons Romero, ha calificado esta comisaría de espacio de miedo y vejaciones, y también ha hecho un llamamiento a "acabar con este espacio de impunidad franquista y romper con el régimen del 78".

La número 12 de la candidatura de Barcelona, Blanca Serra, ha insistido también en el cierre de esta comisaría: "Aún hoy al pasar por delante cruzo a la otra acera; las mujeres sufrimos torturas y vejaciones que como ciudad no podemos olvidar".