La CUP ve en la inhabilitación de Torra un ataque a instituciones catalanas

La CUP ve en la confirmación de la sentencia de inhabilitación del presidente Quim Torra "un ataque a las instituciones catalanas" y una "clara intromisión en su soberanía", por lo que llama a participar en las movilizaciones de protesta que se convoquen.

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de año y medio de inhabilitación al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por desoír la orden de la Junta Electoral Central (JEC) que le obligaba a retirar las pancartas de apoyo a los presos del "procés" de los edificios públicos en periodo electoral.

Desde la CUP, la diputada Natàlia Sànchez ha afirmado en una rueda de prensa en el Parlament que su formación se "solidariza" con Torra ya que considera que la inhabilitación por poner una pancarta "supone un ataque a la liberta de expresión", pero también "a la soberanía de las instituciones catalanas".

"No se trata de un debate sobre si Quim Torra sí o no, o si la pancarta era oportuna o no -ha puntualizado Sànchez-, sino del hecho de que hay una constante intromisión de la judicatura del Estado español en el ámbito de las instituciones catalanas".

Según la diputada de la CUP, "son los tribunales españoles los que deciden quién puede ser o no presidente, y si en el Parlament podemos hablar de autodeterminación y monarquía o no, por lo que estamos ante una situación de unas instituciones catalanas que siguen intervenidas".

El problema de fondo, ha añadido, es que "el brazo judicial del Estado llega donde no pueden llegar los partidos del régimen del 78 a través de las urnas, y esto es un síntoma de falta de democracia", ha subrayado Natàlia Sànchez.

La CUP, ha explicado, participará en las movilizaciones que se convoquen en contra de la inhabilitación de Torra, y hace "un llamamiento a la ciudadanía" para que se sume a ellas.

Al mismo tiempo, ha añadido, su formación espera que "el Parlament dé una respuesta que esté a la altura de las circunstancias" a fin de "reivindicar su soberanía".

Los anticapitalistas consideran que la legislatura ha estado marcada por dos cuestiones, "la intromisión de los aparatos del Estado en la soberanía del Parlament y las demás instituciones catalanas, y las limitaciones propias que nos hemos encontrado los independentistas".

En este punto, Sànchez se ha mostrado crítica con "el acuerdo de transición" negociado exclusivamente entre los partidos del Govern, JxCat y ERC, y se ha preguntado "hasta cuándo será el Estado el que siga convocando las elecciones catalanas". EFE