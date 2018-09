La CUP exige a JxCat y ERC un acuerdo sobre los diputados suspendidos

La diputada de la CUP Maria Sirvent ha exigido hoy a JxCat y ERC un acuerdo sobre la cuestión de los diputados del Parlament suspendidos por el Tribunal Supremo a fin de "hacer valer" con carácter inmediato "la soberanía de Cataluña" y de la Cámara catalana.

Según Maria Sirvent, la CUP mantiene su criterio de que esta cuestión debería ser debatida y votada en el pleno de la cámara o, en su lugar, en la comisión del Estatuto del Diputado, pero que si las otras dos formaciones independentistas descartan su propuesta les pide entonces que no retrasen más un acuerdo para desbloquear el funcionamiento de la cámara.

La diputada de la formación anticapitalista ha revelado que en los últimos días JxCat pidió a la CUP una reunión para debatir el problema de los diputados suspendidos -los que están en prisión preventiva o los huidos al extranjero- y que esta sólo sirvió para constatar las diferencias de criterio sobre cómo solucionar el conflicto.

"Estamos viendo cómo los diputados elegidos no podemos ejercer nuestro derecho al voto en las comisiones y cómo éstas quedan paralizadas porque aún no sabemos cómo interpretar una resolución del TS que no tiene ningún tipo de sentido", ha señalado Maria Sirvent.

Se ha preguntado, en este sentido, "¿a qué esperan JxCat y ERC para proponer una forma de resolver esto?", aunque la CUP no culpa a estos grupos de la situación que se ha creado.

Ante esta situación, la CUP "no entendería" que el Parlament acabe acatando la resolución del TS, ha dicho Sirvent, que ha añadido: "máxime cuando en ningún caso se puede quitar los derechos a personas que ni siquiera han sido juzgadas y a las que ya se declara culpables sin juicio".

"Estas personas están sufriendo un procedimiento judicial absolutamente injusto", por lo que la CUP considera que el Parlament debería optar por la desobediencia y mantener intactos todos sus derechos políticos como diputados electos.

Sirvent se ha mostrado especialmente crítica con los grupos de la oposición que, en su opinión, "quieren modificar la aritmética parlamentaria, y que encima van diciendo que la cámara sufre parálisis, cuando el problema de fondo es que el Parlament está absolutamente intervenido y vacío de soberanía política".