La CUP "estará atenta" para que ERC y JxCat no "renueven el pacto del 78"

La diputada de la CUP en el Parlament Natàlia Sànchez ha advertido este viernes a ERC y JxCat de que su formación "estará atenta" para que "no utilicen el voto independentista como herramienta para renovar el pacto del 78" en el Congreso de los Diputados.

En una rueda de prensa con motivo del Día mundial contra la LGTBIfobia, Sànchez también ha interpelado a Podemos y al espacio de los comunes, a quienes ha preguntado "cómo defenderán el derecho de autodeterminación del pueblo catalán", y ha advertido de que "el juego de sillas por la vicepresidencia del Congreso no es la vía".

"Se está abriendo la puerta a una fase pactista que consiste en la voluntad de las fuerzas del 78 de revalidar su pacto", ha asegurado Sànchez, quien ha señalado que el PSOE "quiere mostrar una cara amable del régimen", pero "continua teniendo presos políticos, exiliados y una oposición política represaliada".

La diputada de la CUP ha avisado de que, "pese a que el 28A la gente se fue a dormir con un peso menos porque el tripartito de la ultraderecha conservadora no sumaba", el "régimen soft" de Pedro Sánchez y el PSOE no les "engaña".

"Lo que significa realmente este Gobierno es la posibilidad de continuar negando los derechos fundamentales y poniendo en duda el derecho de reunión, manifestación, desobediencia y disidencia política", en palabras de Sànchez.

La diputada no ha querido valorar los nombres propuestos para liderar la Mesa del Congreso y el Senado porque la CUP no se presentó a las elecciones generales, ya que, en sus palabras, "no es allí donde se debe resolver el conflicto político catalán".