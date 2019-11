La CUP, "escéptica" ante una mesa con ERC y JxCat para abordar la investidura

La diputada electa de la CUP, Mireia Vehí, ha asegurado este jueves que en su formación se muestran "escépticos" ante una posible mesa conjunta con ERC y JxCat para negociar la investidura de Pedro Sánchez debido, ha dicho, a la falta de voluntad del Gobierno para tratar el conflicto catalán.

La diputada de la formación independentista ha realizado estas declaraciones a los medios en el Congreso antes de entregar, junto con su número dos Albert Botran, la credencial como electa el 10N.

Vehí ha destacado que los mínimos "claros" de la CUP para negociar son la amnistía y la autodeterminación de Cataluña, si bien ha insistido en que el PSOE es "parte del problema". "Esta gente no son la solución de nada", ha enfatizado antes de remarcar que un Gobierno en el que estén los socialistas conducirá a "más represión y más recortes".

La diputada electa de la CUP ha recalcado que el "no" a negociar la investidura de Pedro Sánchez no quiere decir que no vayan a trabajar con el resto de formaciones independentistas.

Sin embargo, ha comentado, lo realizarán bajo la premisa de que "la independencia esté en el centro de la resolución del conflicto catalán".

La CUP, que el 10N consiguió dos escaños en la primera vez que la formación se presentaba a las elecciones al Congreso de los Diputados, va a desarrollar un "conflicto abierto" en la Cámara, esto es, según sus palabras, llevar a cabo una labor parlamentaria de oposición a lo que considere representativo del Estado o del sistema que lo sustenta.

Tal y como explicaron cuando presentaron su proyecto de intervención política, la idea con la que parten los dos diputados electos de la CUP consiste en participar solo en las sesiones en las que se debatan cuestiones que afecten a Cataluña o a sus principios programáticos.

El objetivo, ha recalcado este jueves Vehí, es "condicionar" a los partidos independentistas "para hacer ingobernable una restitución del régimen".