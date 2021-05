La CUP dice que el TS está "en guerra" con Cataluña e insta al Gobierno a hacer política para que no la hagan los jueces

La diputada de la CUP en el Congreso, Mireia Vehí, ha acusado este miércoles al Tribunal Supremo de estar "en guerra" con Cataluña y de pretender "hacer política" con su informe contrario a los indultos a los condenados por el 'procés' y, en este sentido, ha instado al Gobierno de coalición "a hacer política" para evitar que "la hagan los jueces".

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Vehí ha censurado al Supremo por pretender dirimir "con amenazas" al independentismo las "discrepancias políticas" y por incorporar a su informe argumentos del "nacionalismo español más recalcitrante", al hablar, por ejemplo, de "golpes de Estado".

Así, le ha afeado que utilice el informe sobre los indultos para oponerse a la amnistía que reclaman los partidos independentistas como "solución política" al conflicto catalán, junto con el ejercicio de la autodeterminación. También le ha reprochado que, al hablar de la sedición ya no use el término "orden público", sino que utilice el de "paz social", un concepto, ha dicho, "propio de regímenes autoritarios".

¿ESTAMOS EN UNA DICTADURA?

"Los jueces del Supremo están en guerra con los catalanes. ¿Cómo se puede decir que el movimiento popular más grande del Sur de Europa es violento y lucha por un Estado imaginario? ¿Es que estamos en una dictadura y no nos habíamos enterado? ¿Es que ahora el Supremo es el nuevo Gobierno del Estado español?", se ha preguntado Vehí.

En este contexto, la diputada de la CUP ha avisado al Ejecutivo que es él quien "tiene que hacer política porque si no la van a hacer los jueces por ellos". "No puede ser que el Supremo haga política y el Gobierno no abra la boca y se lo permita", ha abundado.

Además, ha insistido en que esa política no se puede quedar en los indultos porque son una "solución individual" y no colectiva ni política. "La solución política es la amnistía", ha remachado, anticipando, además, que, visto su informe, el Supremo podría acabar tumbando los indultos si éstos se producen y son recurridos por el PP y Vox.