La CUP cuestiona el papel de ERC en los Presupuestos: "Es como si hubiera vuelto la Convergència de toda la vida"

La CUP ha cuestionado el papel jugado por Esquerra Republicana (ERC) en los Presupuestos para 2021 porque si bien ha conseguido más infraestructuras e inversiones para Cataluña no hay respuesta alguna a la situación en una comunidad donde hay "más presos y exiliados" y donde hay una "persecución política" a los independentistas. "Es como si hubiera vuelto la Convergència de toda la vida", ha resumido su diputada Mireia Vehí.

En rueda de prensa desde la Cámara Baja, Vehí ha admitido que la tramitación parlamentaria ha "mejorado" el proyecto inicial de Presupuestos del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. De hecho, ha apuntado que las cuentas estarían "bien" si la situación del país fuera "normal", pero no en el marco de una pandemia y con una crisis económica en la que la deuda no deja de crecer y la desigualdad se ha instalado "como un elemento característico del Estado español".

"Si en una situación de extrema excepcionalidad por el Covid y la crisis económica no hay un cambio de modelo, lo que se hace es perpetuar la situación que hay, que es catastrófica. Es pan para hoy y hambre para mañana", ha resumido.

En concreto, en lo que afecta a Cataluña, Vehí ha cuestionado que estos Presupuestos hayan logrado "muchas más" infraestructuras e inversiones y, sin embargo, no haya respuesta a la situación política en esa comunidad.

Y eso pese a que tres independentistas más entrarán esta semana en la cárcel, a que se desconoce si se tumbará el tercer grado de los independentistas presos o a que está aún por determinar si se activará la mesa de diálogo entre los gobiernos catalán y español.

EN MADRID DEBE HACERSE POLÍTICA DE PAÍS, NO DE PARTIDO

"Hay más presos y exiliados, hay persecución política y el 80% de la población catalana quiere un referéndum que nadie pone encima de la mesa", ha enumerado la diputada de la CUP para añadir que no se puede hacer frente a todo esto "como si estuviéramos en los años 80" y hubiera vuelto "la Convergència de toda la vida".

Por todo ello, Vehí ha confirmado su rechazo a los Presupuestos no sin antes subrayar al resto de partidos independentistas catalanes, en alusión velada a Esquerra, que en Madrid se debe hacer política "de país" y no de partido. "Si a Madrid se viene a hacer política de partido y no de país, siempre gana Madrid", ha advertido.