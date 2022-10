La CUP cree que la salida de JxCat del Govern causa el colapso de legislatura

La diputada de la CUP Eulàlia Reguant considera que, de producirse la salida de JxCat del Govern debido a los resultados de su consulta interna, esto evidenciará "el colapso de la legislatura", la cual, ha dicho, "ya no puede dar más de sí".

Según ha afirmado Reguant en unas declaraciones a TV3, el Govern se encuentra "en la encrucijada de si continúa como hasta ahora con acuerdos implícitos o explícitos con el Estado" o bien opta por afrontar problemas como los desahucios de viviendas y el empobrecimiento de la población.

Reguant no ha aclarado cómo actuará la CUP ante un Govern en el que esté ERC pero no JxCat, pero ha recalcado que los anticapitalistas ven como "un culo de saco" el intento de los republicanos de "pactar con el Estado" puesto que esto, ha dicho, "no permite abordar retos colectivos como la consecución del derecho de autodeterminación".

Esta misma diputada de la CUP ha recordado que su formación "lleva semanas planteando el presidente Pere Aragonès una serie de propuestas y hasta ahora ha cerrado la puerta a las mismas", puesto que tanto ERC como JxCat votaron en contra de ellas en el reciente Debate de Política General en el Parlament y en el pleno de esta semana.