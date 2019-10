La CUP cree que la resolución contra la sentencia llega tarde y es de mínimos

La CUP considera que la propuesta de resolución en la que se rechaza la sentencia del procés, y que han presentado en el Parlament las tres formaciones independentistas, "llega tarde y es de mínimos" aunque por "solidaridad antirrepresiva" sus diputados la votarán favorablemente.

Según ha indicado en una rueda de prensa la diputada de la CUP Natàlia Sànchez, al texto "le falta concreción" y, en todo caso, la resolución "tendría que haberse votado la semana pasada", con lo cual "ahora ya no es urgente", y a su formación no le parece mal que no se vote hasta el pleno posterior a las elecciones del 10N.

La CUP no desea que la resolución acabe sirviendo "para lavar la cara a un Govern que es corresponsable de la represión" porque, según ha dicho esta misma diputada, "colabora en el diseño de los operativos policiales" y encima "no ha hecho ninguna investigación ni depuración de responsabilidades por las actuaciones de los Mossos d'Esquadra".

Los anticapitalistas creen que "el Govern de Quim Torra y Pere Aragonès demuestra impotencia, improvisación y falta de planificación", además de que "hay una parte importante" de JxCat y ERC "que no se creen este gobierno y quieren elecciones" por lo que "es publico y notorio que (dicho ejecutivo) ha fracasado".

En cambio, la CUP se muestra conforme con la actitud de la Mesa del Parlament y de su presidente "que asumen un riesgo inaudito pero no novedoso, al negarse a censurar las propuestas de los grupos parlamentarios, porque la presidenta Carme Forcadell ya ha sido condenada por lo mismo".

Con respecto a la a la asamblea de cargos electos promovida ayer por la CUP, Natàlia Sànchez ha puntualizado que "no sustituye a otras iniciativas" más unitarias y que, lo que había querido hacer su formación es "dar el primer paso".