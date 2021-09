CUP censura la "telenovela" de El Prat: No existe aeropuerto verde

La portavoz de la CUP en el Congreso, Mireia Vehí, ha llamado este lunes a salir a las calles el próximo 19 de septiembre contra el "despropósito" de la ampliación del aeropuerto de El Prat y ha recalcado: no existe un aeropuerto verde.

La CUP considera una "telenovela" lo ocurrido con la ampliación del aeropuerto, un proyecto paralizado por el desencuentro entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat, que previamente lo habían pactado, y que ahora se traslada a la mesa de diálogo, que contará con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.

"El aeropuerto más verde de Europa como lo llamaron algunos, como el consejero Puigneró, no existe, es un oxímoron que muestra una desconexión colectiva con la realidad, del PSOE, de Podemos, de Els Comuns, de Esquerra, de Junts per Catalunya, ha asegurado Vehí en rueda de prensa desde el Congreso de los Diputados.

Y ha apuntado que si el Gobierno paraliza ahora el proyecto -"resulta que es una amenaza, que no es verdad", ha agregado- es por la "movilización social estratosférica".

También ha criticado Vehí que "en medio de todo" Podemos y los Comuns se "paseen" por la zona protegida de La Ricarda -a la que afectaría la nueva pista- "como si ellos no formaran parte del Gobierno y no fueran responsables".

Para la CUP, "el tema va de modelo de país, de necesidad de cambio productivo y de descentralizar los polos económicos", cuando en Cataluña "Rodalies no funciona", no se puede ir de "pueblo en pueblo de forma satisfactoria en transporte público" y sí a Madrid en el AVE en cualquier momento.

La formación rechaza un "hub internacional" que a su juicio apuntala el modelo de "turismo y depredación". No quieren tampoco una "Cataluña vacía", igual que "la España vacía porque Madrid no deja de chupar recursos", si no un país "equilibrado", verde y de la gente, no de las élites.

"Llamamos a la movilización el 19 de septiembre y desde aquí también vamos a convocar porque la situación es un despropósito y es ganable, ha recalcado Vehí acerca de la protesta convocada por centenares de organizaciones reunidas en la plataforma Zeroport.

En el Senado, JxCat ha registrado una pregunta sobre "cuáles son las razones reales" para que el Gobierno haya suspendido la inversión de El Prat, 1.700 millones.