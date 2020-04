La CUP, Bildu o Vox entre los partidos políticos que no apoyarán una prórroga del estado de alarma

Al proclamar el estado de alarma en España el gobierno asume el control de todo el país y es quien toma las decisiones. La situación por el coronavirus es crítica, ya que España se sitúa como el segundo país del mundo con más casos de COVID-19. Este estado de alarma que ha pedido a la población permanecer en casa, y que deja sin trabajo a una parte de los ciudadanos, se ha prorrogado varias veces. La última hasta el 26 de abril. Para volver a la ampliar la fecha esta debe de ser votada en el Congreso por los distintos grupos políticos. Pero no todos están dispuestos a apoyar a Pedro Sánchez en esta decisión.

La CUP votará en contra de la prórroga del Estado de alarma

La CUP ha anunciado que este jueves en el Congreso votará en contra de la prórroga del Estado de alarma y no apoyará los decretos laborales y económicos propuestos por el Gobierno para combatir la crisis del Covid-19, ya que considera que las medidas aprobadas los últimos quince días "no solo han sido insuficientes sino que, en algunos aspectos, han sido equivocadas".

En un comunicado, la formación afirma que no hay posibilidad de salida conjunta de la crisis "si esta no se fundamenta en los derechos fundamentales de las clases populares y trabajadores de los pueblos del Estado, por encima de los mercados e intereses económicos".

Vox tampoco apoya la prórroga del estado de alarma mientras Sánchez no dimita

Vox ha dejado claro que no apoyará en el Congreso la prórroga del estado de alarma por el coronavirus mientras no se produzca la dimisión en bloque del Gobierno de Pedro Sánchez, aunque no ha anticipado si en el Pleno del jueves votará en contra o se abstendrá ante la autorización solicitada hasta el 26 de abril.

En la rueda de prensa que ha ofrecido de forma telemática el portavoz del Comité de Acción Política del partido, Jorge Buxadé, el eurodiputado ha dejado claro que la única manera de que Vox apoye la nueva prórroga del estado de alarma "pasa por el cese del Gobierno" de PSOE y Unidas Podemos.

En este punto, ha insistido en que todo el Gabinete debe dejar sus puestos y dar paso a un Ejecutivo de emergencia nacional que desarrolle la propuesta que su formación puso sobre la mesa la semana pasada, destinada a atajar la propagación del virus y aprobar un plan económico que garantice le pago de los sueldos a todos los trabajadores por cuenta ajena y autónomos "a los que se les ha prohibido trabajar".

Bildu se abstendrá en la prórroga del estado de alarma

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha anunciado que la coalición soberanista se abstendrá en la votación de la prórroga del estado de alarma hasta el día 26 de abril, que tendrá lugar este próximo jueves en sesión plenaria, al considerar que son medidas "necesarias" pero no "suficientes". Además, ha advertido de que será "una temeridad" que se levante la parada de la actividad no esencial "sin garantías".

Según ha explicado, EH Bildu se abstendrá tanto en la prórroga como en los tres Reales Decretos que se debatirán en el Congreso de los Diputados, porque "se necesitan más medidas que las que se contemplan y se puede hacer más".