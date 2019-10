La CUP avisa que si obtiene representación apostará por "hackear" el Congreso

La cabeza de lista de la CUP en las elecciones del 10N, Mireia Vehí, ha avisado este martes que si la formación anticapitalista logra representación en el Congreso, sus parlamentarios apostarán por el "hackeo" de la institución y no se comportarán como "buenos diputados adultos".

Vehí ha admitido, en declaraciones a Catalunya Ràdio, lo extraño que le resulta a esta formación anticapitalista concurrir por primera vez a unas elecciones generales: "Si al Parlament lo llamábamos Matrix, el Congreso sería algo parecido a Marte", ha ironizado.

Mireia Vehí ha asegurado que la candidatura que encabeza pretende ejercer en el Congreso de "caja de resonancia" para "impedir que se cierre por arriba lo que se abrió por abajo", en alusión a las movilizaciones ciudadanas del sector independentista.

En clave más de programa político, la dirigente de este partido independentista ha afirmado que "la situación es la que es y la manera de solucionar el conflicto es autodeterminación, derechos y amnistía".

Vehí ha alertado en este sentido: "Vamos a sacudir al independentismo, pero también a la izquierda española".

Preguntada sobre los altercados vividos en Cataluña tras la sentencia del "procés", ha dicho que los políticos no son "jueces" y por tanto no deben dedicarse a "condenar o no condenar", aunque ha indicado que la estrategia de la CUP es la "desobediencia civil no violenta".

Más allá de eso, Vehí ha llamado a asumir que si algunos jóvenes optan por generar disturbios es porque sienten que "no tienen futuro".