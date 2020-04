La CUP avisa de que los Presupuestos catalanes se aprobarán "caducos y abocados" a cambios

La diputada de la CUP en el Parlament Maria Sirvent ha advertido de que las cuentas que prevé aprobar la Cámara catalana este viernes son unos Presupuestos "caducos y abocados a modificaciones, concebidos hace seis meses y que no tienen en cuenta las necesidades" generadas por la crisis por la pandemia de Covid-19.

"Son una nueva condena a las clases populares", ha proclamado en el pleno --con 21 diputados para mantener distancias por el coronavirus--, y ha sostenido que las cuentas priorizan el pago de la deuda por encima de la educación y la sanidad y que no revierten recortes en estos ámbitos.

Ha asegurado que la CUP ha presentado centenares de enmiendas a los Presupuestos y que no se ha aprobado ninguna: "Que no nos digan que sólo criticamos y no hacemos propuestas", y ha pedido destinar un 5% de lo previsto al pago de deuda a medidas sociales, como crear una renta garantizada universal y reactivar el tejido económico.

Sirvent ha acusado al Govern de no haber autorizado una protesta contra los Presupuestos ante el Parlament --respetando las medidas de distanciamiento social--, y al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de responder ante una queja del colectivo que las competencias en este ámbito corresponden al Gobierno central por el estado de alarma, ha explicado.

"Unos nos niegan los derechos amparándose en el estado de alarma, y otros nos eliminan las competencias amparándose en el mismo estado de alarma", ha criticado la diputada de la CUP sobre esta protesta, que había convocado Lluita Internacionalista ante la Cámara catalana.