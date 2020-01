La CUP ve el aval a Torra como gesto "desobediente" y llama a la movilización

El diputado de la CUP en el Parlament Carles Riera ha asegurado este sábado que ratificar a Quim Torra en su condición de presidente de la Generalitat y diputado es un gesto de "desobediencia" ante "los aparatos de un Estado" que niega "derechos" y ha llamado a la "movilización civil continuada".

En su intervención en el pleno del Parlament, Riera ha señalado que "los derechos democráticos" del "pueblo catalán" sólo se podrán conseguir "en base a asumir sacrificios", y ha acusado a la Junta Electoral Central (JEC) de haber perpetrado "un golpe de Estado judicial" al haber ordenado retirar a Torra el acta de diputado en el Parlament y ejecutar su inhabilitación.

La CUP, junto a JxCat y ERC, ha registrado una propuesta de resolución en la que reivindican la autodeterminación y ratifican a Quim Torra como diputado y president.

"Al régimen y la represión hay que combatirlos o estrangulan más fuerte. Antes de dialogar con el régimen del 78 hay que derrotarlo democráticamente", ha manifestado el diputado.

Riera ha aclarado que la ratificación a Torra no supone en ningún caso un aval a su Govern, al que ha acusado de ser "más favorable a los intereses del capital que al de las clases populares" y de "colaborar con la represión".

"La autodeterminación no se negocia, la amnistía no se negocia, los derechos sociales no se negocian, sino que se toman. Tomémoslos ahora", ha proclamado el diputado, que ha hecho un llamamiento a "confrontar una monarquía corrupta y al régimen que la sustenta" mediante la "movilización civil continuada".