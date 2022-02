La CUP asegura que no sustituirán a Juvillà hasta que el Tribunal Supremo "se pronuncie"

Reguant cree que la vía de la mesa de diálogo es "intransitable" y apuesta por un referéndum esta legislatura

La portavoz de la CUP en el Parlament, Eulàlia Reguant, ha asegurado que no sustituirán al ya exdiputado 'cupaire' Pau Juvillà hasta que el Tribunal Supremo (TS) "se pronuncie" sobre su caso, ya que aún tiene que pronunciarse sobre las medidas cautelares presentadas por el Parlament y el propio diputado.

"Hasta que el Supremo no se pronuncie en algún sentido no sustituiremos a Juvillà. En función de cómo sea este caso, serán con cautelares o con sentencia firme", ha sostenido en rueda de prensa este martes junto con el resto de miembros de su grupo parlamentario y el propio Juvillà, en la que no ha querido concretar si el relevo será cuando haya sentencia firme o cuando el TS resuelva las cautelares.

Reguant ha insistido en que tomarán una decisión sobre "el siguiente paso" en el momento en que reciban una comunicación del Supremo, y ha explicado que quieren ver lo que dicen las cautelares antes de tomar una decisión ahora, ya que estas fueron presentadas por una cuestión de forma y no de fondo, ha especificado.

Al principio de la rueda de prensa, la portavoz ha destacado que llevan semanas trabajando con ERC y Junts un acuerdo para "sostener el acta de Juvillà hasta que haya sentencia firme", pero ha reconocido que fue el jueves, antes del pleno en que se sometía a votación un dictamen en defensa del escaño del 'cupaire', que se dieron cuenta de que ya no era diputado porque no fue convocado ni se admitió su delegación de voto.

LA PROPUESTA DE BORRÀS

Preguntada por si no aceptaron la propuesta de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, para hacer un plan de 'resistencia colectiva', Reguant ha asegurado que ellos dijeron que sí a "todas las propuestas que iban en la línea de defender los derechos de lo diputados y la soberanía del Parlament", aunque cree que Borràs no especificó demasiado de qué propuesta hablaba, ha dicho textualmente.

Reguant también ha reclamado que no se "normalice la represión" y abordarla desde lo colectivo, y considera que se debe poner presión en el Estado por parte del independentismo, superando el marco de los partidos y las entidades, ya que cree que las vías defendidas por ERC y Junts no han dado sus frutos.

"La mesa de diálogo, propuesta por ERC, no ha servido para resolver el conflicto, lo sabe y lo ve todo el mundo. La vía de la mesa es intransitable porque el Estado no tiene ninguna voluntad", ha criticado Reguant, que considera que, si no hay tensión, el Estado no tienen ningún incentivo para hablar y poner sobre la mesa una fecha para un referéndum.

REFERÉNDUM "EN ESTA LEGISLATURA"

También ha sostenido: "La propuesta de levantar la DUI desde la retórica, además de no llevar a ninguna parte, nos conduce a la frustración y dar golpes contra la pared", en referencia a las propuestas de Junts, tras lo que ha defendido fijar una fecha para un referéndum en esta legislatura.

La 'cupaire' ha apostado porque el independentismo tome la iniciativa y asuma que "la resolución del conflicto no es posible dentro del marco legislativo español", por lo que ha instado a las fuerzas independentistas a afrontar una propuesta democrática a nivel internacional.

Ha pedido "dejar de depositar esperanzas en el Gobierno del PSOE", y ha añadido que, si la mesa de diálogo no se abre a poner una fecha para un referéndum de autodeterminación, no tiene ningún sentido, en sus palabras.

EXPLICACIONES A BORRÀS

Preguntada por si pedirán la dimisión de Borràs, como han hecho los comuns, Reguant ha asegurado que reclaman más explicaciones sobre el caso y que están abiertos a que las dé en la próxima Junta de Portavoces: "No entraremos en debate de si tiene que dimitir o no".

También ha concretado que están valorando cuándo hacer efectivo el relevo de Juvillà en la Mesa del Parlament, que será sustituido por el diputado 'cupaire' Carles Riera.