La CUP apuesta por una "huelga general continuada" como respuesta a las sentencias del 1-O

Se plantean pedir entrar en el Govern para ejercer la "toma de poder"

El diputado de la CUP en el Parlament Carles Riera ha afirmado que apuestan por parar Cataluña indefinidamente, como respuesta a las sentencias que se emitan contra los impulsores del 1-O: "¿Para nosotros una huelga general sería un recurso, una respuesta potente? Claro, sería fantástico que fuese una huelga general continuada".

En una entrevista de Europa Press, lamenta que las sentencias del Tribunal Supremio vayan a llegar sin una propuesta firme de resolución democrática al conflicto político en Cataluña, por lo la situación "requiere una agudización, una escalada del conflicto".

"Movilización social, institucional, desobediencia civil y también, obviamente, parar el país. Lo que tenemos que conseguir es crear las condiciones para más tarde o más pronto, pararlo de forma continuada, bajo la forma que sea esto. Si es de huelga general, para nosotros es un recurso muy valioso y positivo, pero que no nos toca a nosotros protagonizarlo, sino que corresponde a los sindicatos", ha subrayado.

Ha insistido en que, para eso, hay que crear las condiciones para generar "otro momento comparable al del 1-O y el 3-O, pero que esta vez sea efectivo y no se quede en lo simbólico", y ha advertido de que, en la medida en que se consiga o no ese 'Paro de país', se marcará el pulso de la confrontación con el Estado y la correlación de fuerzas.

En ese sentido ha criticado que ahora mismo "el independentismo hegemónico y mayoritario de JxCat y ERC y el Govern se mueve muy cómodamente en el simbolismo y la retórica, en vez de crear las condiciones que no se crean con declaraciones simbólicas".

"Esto se hace poniendo en jaque el orden jurídico político, actuando las instituciones con soberanía y reapropiándose del control del territorio y de los recursos, acompañado por un ciclo de movilizaciones. En esto no vemos iniciativa por parte de JxCat y ERC y el Govern", ha criticado.

ENTRAR EN EL GOVERN

Para la CUP, una autodeterminación efectiva que signifique constituir la república y un país independiente requiere "tener el control público de los recursos, de las infraestructuras y de los servicios del país en manos del Estado y del Íbex 35".

El pasado domingo, en su Assemblea Nacional, la CUP puso las bases de su ponencia estratégica --que se acabará de votar a finales de julio--, en la que se abren a entrar en un futuro Govern si se dan ciertos supuestos y para conseguir el objetivo de la autodeterminación: "La CUP se pone las pilas".

El escenario --insiste Riera-- hay que prepararlo, y esto pasa por un ciclo de movilizaciones continuado y forzando el control público de los recursos: "En el anterior ciclo político no se tuvo en cuenta el tema de la toma del poder. Pensaron que con el poder autonómico se podía sustraer al Estado soberanía. Esto se ha demostrado que no es real. Hay que plantearse el tema de la toma de poder. Por eso la CUP hace un giro conceptual, estratégico".

"Planteamos ser una fuerza política preparada para entrar en el tema de la toma del poder", para lo que quieren agudizar el conflicto con el Estado, presionando a JxCat y ERC y, si procede, entrando en el Govern para tomar la responsabilidad de hacer avanzar el proyecto autodeterminista.

"Desde la oposición le dimos a Torra la oportunidad de gobernar, y hemos demostrado que su apuesta de Govern era equivocada. Ahora ya toca proponer alternativas, ser propositivos y, viendo que este camino no funciona, hay que coger otro. Aquí la CUP se plantea como una alternativa dispuesta a asumir compromisos y responsabilidades", ha zanjado.

Ha pedido un cambio de rumbo al Govern y ha exigido no plantear fórmulas que no son efectivas: "Si entramos en la lógica de toma de poder y le disputamos el poder al Estado la batalla será larga, esto no es de hoy para mañana, no es un 'sales al balcón y ya eres independiente".