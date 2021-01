La CUP acusa a Mossos de tardar en desalojar la 'rave' pero no en desahuciar

Cree que el Govern tiene "miedo a la reacción social" ante las restricciones

La número tres de la CUP a las elecciones catalanas, Eulàlia Reguant, ha reprochado a los Mossos d'Esquadra haber tardado más de 24 horas en desalojar la 'rave' de Llinars del Vallès (Barcelona), mientras "no tienen ningún problema en desahuciar" a las familias.

En declaraciones a los medios este domingo, Reguant ha sostenido que se deben revisar las políticas de intervención de los Mossos d'Esquadra porque los agentes "se sienten fuertes contra los débiles".

"Lo que pasó ayer es denunciable y hace falta tomar medidas", ha sentenciado Reguant, y ha acusado a las consellerias de Salud e Interior de descoordinación y de eludir responsabilidades.

RESTRICCIONES

Para Reguant, las restricciones estipuladas para las fiestas navideñas han sido, en sus palabras, inocuas por temerarias, y el Govern no las ha endurecido "por miedo a la reacción social".

"Admitir que no se aplican las medidas que haría falta porque no hay dinero es grave", ha argumentado la número tres, y ha pedido al Ejecutivo catalán fondos de donde no son necesarios para destinarlos a Salud.

AUTOCRÍTICA Y PACTOS

Reguant ha afirmado que tanto ERC como el PSC están intentando sacar "rédito" político de la gestión de la pandemia, mientras lo que deberían es hacer autocrítica, a su entender.

En cuanto a la propuesta de Aragonès (ERC) para realizar un pacto postelectoral con JxCat, los comuns y la CUP, Reguant ha dicho que es "temerario hablar de sumas de siglas" a las puertas de las elecciones, aunque se ha mostrado abierta al diálogo con partidos que defiendan la autodeterminación.