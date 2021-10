Cumbre del G20: Sánchez destaca asentar las bases de un "crecimiento más sostenible e inclusivo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado como la prioridad de España en la Cumbre del G20, que está teniendo lugar en Roma, asentar las bases de un crecimiento más sostenible, justo e inclusivo y de forma multilateral.

Así lo ha expresado en un mensaje en su red social Twitter este sábado, tras haber sido recibido a su llegada en la capital italiana por el primer ministro Mario Draghi, que le ha estrechado la mano y con quien ha podido intercambiar algunas palabras.

"Empieza el #G20RomeSummit. La prioridad de España en esta Cumbre: asentar las bases de un crecimiento más sostenible, justo e inclusivo y hacerlo desde soluciones multilaterales. Solo juntos podremos afrontar con éxito los retos clave de nuestro tiempo", ha tuiteado Sánchez.

The #G20RomeSummit begins. Spain's priority in this Summit: to lay the foundations for a more sustainable, fair and inclusive growth and to do so from multilateral solutions. Only together we can successfully face the key challenges of our time. pic.twitter.com/0gruyg77H7