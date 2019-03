Culpable de asesinato por matar de una puñalada al amante de su esposa

Un jurado popular ha considerado culpable de asesinato a un hombre de 45 años, Miguel Ángel L.G., por matar de una puñalada al amante de su mujer cuando la víctima no pudo defenderse, la noche del 27 de diciembre de 2017 en la vivienda de los padres del acusado, en Medina del Campo (Valladolid).

El portavoz de un jurado compuesto por cinco mujeres y cuatro hombres ha leído este viernes el veredicto en la Audiencia Provincial de Valladolid, donde se ha desarrollado la vista oral desde el pasado lunes, hasta que ayer jueves por la tarde se retiraron a deliberar.

El veredicto coincide así con lo expuesto por el letrado de la acusación particular, quien alegó que el crimen se trató de un asesinato, y no de un homicidio, por que el apuñalado no pudo defenderse, fue agredido por sorpresa, de manera súbita y con la luz apagada.