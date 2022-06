El PP culpa al Gobierno del bloqueo del Tribunal Constitucional

El PP ha culpado al Gobierno de PSOE y Podemos de bloquear la renovación de un tercio del Tribunal Constitucional el próximo 12 de junio, porque es la ley que impulsó el Ejecutivo y que impide al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hacer nombramientos estando en funciones la que impide el recambio.

Así, para el PP el Gobierno es el "único responsable" de la situación por haber vaciado de funciones al Consejo, ya que el próximo 12 de junio se debe renovar un tercio de la composición del Tribunal Constitucional con cuatro nuevos magistrados -dos nombrados por el Ejecutivo y dos por el CGPJ-, pero el CGPJ no puede hacer nombramientos hasta que se renueve su mandato, caducado hace tres años y medio.

En rueda de prensa, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha afirmado este lunes que tiene sus "dudas" de que el Gobierno pueda renovar en solitario a los dos miembros del Tribunal Constitucional que le corresponden, como ha apuntado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

Además, la número dos de Alberto Núñez Feijóo ha defendido la decisión del PP de retomar las conversaciones para renovar el CGPJ después de las elecciones andaluzas, que los socialistas critican porque sin renovar el CGPJ, que necesita de un pacto de ambos partidos, no se puede renovar en tiempo el Tribunal Constitucional.

Fuentes jurídicas consultadas por Efe no ven tampoco viables los planes del Ejecutivo para nombrar a sus dos miembros del TC, porque la Constitución establece que la renovación es por tercios y, dado que los magistrados deben ser ratificados por el Pleno del Constitucional para tomar posesión, el escenario más probable es que no se avale ningún nombramiento hasta que no esté el tercio al completo.

Al respecto, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha dicho ante los periodistas que éste es un debate jurídico interesante que respeta, y ha argumentado que la respuesta al bloqueo la debe dar el PP porque el Ejecutivo ha estado "en todo momento" dispuesto a "tender la mano" por lo que ha reclamado al principal partido de la oposición que cumpla la ley y facilite "en plazo" la renovación institucional.