Cuixart a los jóvenes: "Desobedeced tantas leyes injustas como sea necesario"

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha llamado este martes a los jóvenes catalanes a "desobedecer tantas leyes injustas como sea necesario" y a no tener "ningún miedo a la cárcel ni a la represión".

Así lo ha planteado Cuixart antes de regresar a la cárcel de Lledoners (Barcelona), donde decenas de independentistas han ido recibiendo a los presos entre gritos de "Libertad" y pancartas de apoyo, congregados mediante una convocatoria exprés tras conocerse la última decisión judicial.

La juez de vigilancia penitenciaria ha suspendido el tercer grado al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, a los exconsellers Raül Romeva y Joaquim Forn, así como a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, mientras resuelve los recursos de la Fiscalía contra su régimen abierto, por lo que volverán a pasar todo el día en prisión.

Cuixart ha llamado a los catalanes a "no desfallecer", ha asegurado que sus "convicciones son mucho más fuertes que nunca" y ha advertido al Estado: "No es que no queramos, sino que no podemos renunciar a seguir trabajando por la libertad de Cataluña".

En un mensaje al Gobierno de Pedro Sánchez y a "los poderes del Estado", ha afirmado que "si esta es su propuesta de diálogo", el independentismo seguirá "luchando por la defensa de los derechos fundamentales", pese a la "represión".

Tras reclamar "el fin de la represión", una amnistía para todos los presos y una "solución democrática al conflicto político", Cuixart ha lanzado un mensaje a los jóvenes: "Desobedeced tantas leyes injustas como sea necesario y no tengáis ningún miedo a la cárcel y a la represión". EFE

rm/mg/jdm