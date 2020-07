Cuixart llama a desobedecer las leyes injustas: "No tengáis ningún miedo a la represión"

El presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, ha llamado este martes a desobedecer todas las leyes injustas: "Tenéis todo el derecho del mundo a desobedecer. No tenéis ninguna obligación de obedecer las leyes injustas. No tengáis ningún miedo a la cárcel, no tengáis ningún miedo a la represión".

En un acto frente a la prisión de Lledoners para ingresar a la cárcel después de la suspensión del tercer grado a los presos del 1-O, ha asegurado que, aunque tumben sus beneficios penitenciarios, no renunciarán a seguir luchando por la independencia y la autodeterminación "porque esto sería renunciar a la vida".

Además, ha enviado un mensaje al Gobierno central: "Si esta es la propuesta de diálogo, nuestra respuesta es bien clara. Sí a seguir luchando con determinación por la defensa de los derechos fundamentales y el ejercicio a la autodeterminación. No renunciaremos nunca", y ha apelado a la unidad del soberanismo.