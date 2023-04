Cueto critica la "falta de escrúpulos" por "entresacar a martillazos" el apoyo de Carmena

El candidato del partido instrumental Recupera Madrid, Luis Cueto, ha tachado de "burla" y "vergüenza" el "entresacar a martillazos" el apoyo de la exalcaldesa Manuela Carmena y ha espetado que algunos "están forzando la realidad, más allá de la buena educación", demostrando que "no tienen escrúpulos".

Cueto ha hecho estas declaraciones tras anunciar que finalmente no concurrirán al 28M como agrupación de electores sino como partido instrumental y minutos después de que Carmena haya participado en un acto de precampaña de Más Madrid, donde explícitamente ha deseado que Maestre se convierta en alcaldesa.

Manuela Carmena, a quien cada vez le "importan menos las siglas políticas", ha invitado a votar "al buenismo, la verdad y la eficacia" y ha deseado que "ojalá Rita (Maestre) sea la próxima alcaldesa" de la ciudad.

Cueto cree "que posiblemente en el siguiente acto que vaya con Reyes Maroto dirá 'ojalá Reyes Maroto sea alcaldesa'". "Y cuando estuvo en mi desayuno dijo 'ojalá Luis Cueto sea el próximo alcalde de Madrid', es decir, más de lo mismo", ha contestado a la prensa.

"No apoyo a ninguna candidatura y sí a todas", declaraba Carmena a los periodistas a la entrada de ese desayuno informativo protagonizado por Cueto. Preguntada sobre si estaba arropando a Luis Cueto, Carmena replicó que no apoya a ninguna y sí a todas las que le parecen "interesantes". "Las apoyo todas y a ninguna en particular. Estoy aquí como un acto más para escuchar pero a continuación voy a ir a ver a Rita (Maestre) y voy a hacer un acto con Rita", adelantaba.

"Por supuesto que con Más Madrid me veréis también, sin duda. Y también probablemente con Reyes (Maroto) y con el Partido Socialista, es decir, con todo el bloque progresista porque merece en principio una atención a todos", explicaba.

"LO DIRÁ DE MÍ"

Luis Cueto ha tachado de "burla" y "vergüenza" que "cada partido intente entresacar a martillazos" a Carmena porque considera que le beneficia electoralmente es una burla y una vergüenza. "Manuela dice eso (que Maestre sea alcaldesa), lo dirá de Reyes (Maroto), lo dirá de mí porque ya lo ha dicho 500 veces. Y si le preguntáis la 500 veces, salvo que esté harta, lo volverá a decir", ha asegurado el candidato de Recupera Madrid.

Ella, ha recordado, dijo que va a "apoyar a todas las fuerzas progresistas para intentar que no se consolide el gobierno de la derecha". Por lo tanto, no da al apoyo dado hoy a Maestre "ninguna ninguna trascendencia".

Además se ha dirigido a Maestre para decirle que "no han conseguido que Manuela (Carmena) vaya en su lista, no ha conseguido Reyes Maroto que se meta en su consejo asesor". "Están forzando la realidad más allá de la buena educación, no tienen escrúpulos. Me parece una cosa vergonzosa", ha concluido.